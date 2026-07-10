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WSJ'nin gündem yaratan iddiası: İran, Trump'a suikast hazırlığında

WSJ'nin gündem yaratan iddiası: İran, Trump'a suikast hazırlığında
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Ortadoğu'da çatışmaların sona ermesine yönelik girişimlere mesafeli yaklaşan İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın kendisine yönelik yeni bir suikast hazırlığında olduğuna ilişkin istihbarat verdiği öne sürüldü. Wall Street Journal'ın haberine göre, İsrail'in Washington ile paylaştığı istihbarat, bölgede yeniden tırmanan gerilime ilişkin endişeleri artırdı.

  • Wall Street Journal'a göre İsrail, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştı.
  • Trump, Ankara'da yaptığı açıklamada İranlıların öldürme listesinde birinci sırada olduğunu söyledi.
  • İran'ın 2020'de öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını alma söylemini sürdürdüğü ve iki ülke arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği belirtildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre İsrail, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına ilişkin elde ettiği istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştı. Ankara'da konuşan Trump ise, "İranlıların öldürme listesinde birinci sıradayım" diyerek tehdit altında olduğunu söyledi.

İSRAİL'DEN ABD'YE YENİ İSTİHBARAT 

WSJ'nin İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail istihbaratı İran'ın Trump'ı hedef alan yeni bir suikast planı üzerinde çalıştığı yönünde bilgi elde etti. Haberde, söz konusu istihbaratın son günlerde Washington ile paylaşıldığı belirtilirken, ABD makamlarının iddiala ilgili resmi açıklama yapmadığı aktarıldı. Beyaz Saray, İsrail hükümeti ve İran tarafı da haberle ilgili yorum yapmadı.

TRUMP: BİR NUMARALI HEDEF BENİM 

Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Trump, İran'dan gelen tehditleri bildiğini belirterek, "İranlıların öldürülme listesinde birinci sıradayım." ifadesini kullanmıştı. Trump, geçmişte de benzer tehditlerle karşı karşıya kaldığını ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğunu söyledi.

GERGİNLİK YENİDEN TIRMANIYOR 

Haberde, İran'ın 2020 yılında ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alma yönündeki söylemlerini sürdürdüğü hatırlatıldı. Son dönemde İran ile ABD arasındaki ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve karşılıklı sert açıklamalar nedeniyle tansiyonun yeniden yükseldiği ifade edildi.

CENAZEDE DE HEDEF GÖSTERİLDİ 

İran'ın eski Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninde de ABD karşıtı sloganlar atılmış, bazı göstericiler Trump'ı hedef alan pankartlar taşımıştı. WSJ'nin gündeme taşıdığı yeni istihbarat iddiası, cenazedeki bu mesajların ardından iki ülke arasındaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığı yorumlarına neden oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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