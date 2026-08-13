Watsons, Pantone İş Birliğiyle Duyurduğu “Watsons Evergreen” ile 185 Yıllık Bakım Mirasını ve İyi Yaşam Anlayışını Kutluyor!

AS Watson Group'un amiral gemisi markası Watsons, grubun 185. yıl dönümünü Pantone Color Institute™ ile gerçekleştirdiği özel iş birliğiyle kutluyor. Watsons Evergreen, müşteriler tarafından uzun yıllardır Watsons ile özdeşleştirilen ikonik mavi-yeşil tonunu, küresel ölçekte ortak bir marka kimliğine dönüştürüyor. “Watsons Yeşiliyle Güzellik ve Bakım Zamanı” sloganıyla tanıtılan Watsons Evergreen, mavi ve yeşilin uyumunu yansıtan bir renk olmanın ötesinde; Watsons'ın müşterilerine verdiği değeri, yıllar içinde oluşturduğu güveni ve sürekli yenilenme ruhunu simgeliyor. Aynı zamanda Watsons’ın müşterilerinin her gün iyi görünmelerine, iyilik yapmalarına ve harika hissetmelerine destek olma yaklaşımının da görsel bir ifadesi olarak öne çıkıyor.

16 pazarda müşterilerle buluşuyor

Watsons Evergreen, uzun yıllardır markanın logosundan mağaza tasarımlarına, dijital platformlardan görsel iletişim materyallerine ve Watsons markalı ürünlere kadar müşterilerle temas kurulan pek çok noktada yer alıyor. Şimdi ise, daha güçlü ve bütüncül bir marka kimliği olarak öne çıkarılıyor. Kampanya kapsamında müşterilere ve topluma yönelik etkinlikler ile özel ürün seçkileri, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 pazarda Watsons deneyimini daha da zenginleştirecek.

"Watsons Evergreen, müşterilerimizle kurduğumuz bağın simgesi"

Watsons, mağazaları ve dijital kanalları aracılığıyla müşterilerinin güzellik ve kişisel bakım rutinlerinin bir parçası olmayı sürdürüyor. Uzun yıllardır Watsons müşterilerinin günlük yaşamındaki varlığından güç alan Watsons Evergreen, sürekli değişen bir dünyada güveni, istikrarı ve özeni temsil ediyor.

Watsons International Müşteri Direktörü Jared DeGuzman, lansmanla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Watsons, 185 yıldır müşterilerimizin günlük yaşamlarında kendilerini daha sağlıklı, mutlu ve özgüvenli hissetmelerine katkı sağlıyor. Watsons Evergreen, bu rolümüzü sade ama güçlü bir şekilde ifade ediyor. Pantone ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde ikonik marka rengimizi, tüm Watsons pazarlarındaki müşterilerimizi birbirine bağlayacak bir canlılık, özen ve iyi yaşam sembolüne dönüştürdük.”

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Watsons Türkiye Ticaret ve Pazarlama Direktörü Cem Demiröz şunları söyledi: “Watsons Evergreen, güven, yenilenme ve pozitif enerjiyi nasıl ele aldığımızı yansıtan güçlü bir marka unsuru. Pantone Color Institute™ ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, görsel kimliğimiz aracılığıyla müşterilerimize sunduğumuz deneyimi daha da güçlendirirken, Watsons'ın geleceğe dönük vizyonunu tüm temas noktalarımızda tutarlı bir şekilde yansıtıyoruz. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 pazarda kullanılacak Watsons Evergreen ile müşterilerimize ilham vermeye ve güzelliği herkes için daha erişilebilir kılmaya devam edeceğiz.”

Pantone Color Institute™ Başkan Yardımcısı Laurie Pressman ise iş birliğiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Watsons Evergreen, zamana meydan okurken büyümeye ve gelişmeye devam eden bir markanın özünü yansıtıyor. Canlılığın ve uzun ömürlülüğün yanı sıra, Watsons’ın nesiller boyunca hizmet verdiği müşteri ve topluluklarla kurduğu derin ve kalıcı bağı ifade eden bir renk.”

185 yıldır her zaman yenilenen, her zaman güven veren

Sağlık, güzellik ve kişisel bakım alanında milyonlarca müşterinin hayatına dokunan Watsons, köklü mirasını Watsons Evergreen ile geleceğe taşıyor. Yeni marka kimliği, Watsons’ın müşterileriyle yıllar içinde oluşturduğu güvene dayalı ilişkiyi, ortak ve bütünsel bir görsel kimlikle daha da güçlendiriyor. Kendini sürekli yenileyen, güven veren ve her zaman müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Watsons, geleceğe uzanan yolculuğunda bu yeni marka kimliğiyle ilham veren deneyimler sunmaya devam edecek.