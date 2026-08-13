Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, yeni takımına katılmak üzere İstanbul'a gelirken beraberinde getirdiği iki kasa domatesle dikkat çekmişti.

Sırbistan'dan özel uçakla İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcünün eşyaları arasında iki kasa domates bulunması, uçak ekibi ve kendisini karşılayanlarda şaşkınlık yaratmıştı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Vlahovic'in İstanbul'a neden iki kasa domates getirdiği ortaya çıktı. Zpor'dan Emre Tanrıver'in haberine göre Sırp golcü, daha önce Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte yemek yedi. Yemek sırasında yöneticilerin sofradaki domatesleri çok beğendiğini fark eden Vlahovic, bu detayı unutmadı.

AYNI DOMATESLERDEN İKİ KASA GETİRDİ

Beşiktaşlı yöneticilerin domatesleri beğendiğini hatırlayan Vlahovic, İstanbul'a gelirken aynı domateslerden iki kasa yanında getirdi. Sırp yıldızın, beraberinde getirdiği iki kasa domatesi siyah-beyazlı yöneticilere hediye ettiği belirtildi.

Böylece Vlahovic'in İstanbul'a gelişinde dikkat çeken ve merak uyandıran iki kasa domatesin arkasındaki neden de ortaya çıkmış oldu.