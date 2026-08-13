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Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı
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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in İstanbul'a gelirken yanında getirdiği iki kasa domatesin nedeni belli oldu. Sırp yıldızın, daha önce birlikte yemek yediği Beşiktaşlı yöneticilerin çok beğendiği domateslerden iki kasa getirerek yöneticilere hediye ettiği belirtildi.

  • Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, İstanbul'a gelirken beraberinde iki kasa domates getirdi.
  • Vlahovic, daha önce Beşiktaşlı yöneticilerle yediği yemekte yöneticilerin domatesleri çok beğendiğini fark etti ve aynı domateslerden iki kasa getirdi.
  • Sırp golcü, getirdiği iki kasa domatesi Beşiktaşlı yöneticilere hediye etti.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, yeni takımına katılmak üzere İstanbul'a gelirken beraberinde getirdiği iki kasa domatesle dikkat çekmişti.

Sırbistan'dan özel uçakla İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcünün eşyaları arasında iki kasa domates bulunması, uçak ekibi ve kendisini karşılayanlarda şaşkınlık yaratmıştı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Vlahovic'in İstanbul'a neden iki kasa domates getirdiği ortaya çıktı. Zpor'dan Emre Tanrıver'in haberine göre Sırp golcü, daha önce Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte yemek yedi. Yemek sırasında yöneticilerin sofradaki domatesleri çok beğendiğini fark eden Vlahovic, bu detayı unutmadı.

AYNI DOMATESLERDEN İKİ KASA GETİRDİ

Beşiktaşlı yöneticilerin domatesleri beğendiğini hatırlayan Vlahovic, İstanbul'a gelirken aynı domateslerden iki kasa yanında getirdi. Sırp yıldızın, beraberinde getirdiği iki kasa domatesi siyah-beyazlı yöneticilere hediye ettiği belirtildi.

Böylece Vlahovic'in İstanbul'a gelişinde dikkat çeken ve merak uyandıran iki kasa domatesin arkasındaki neden de ortaya çıkmış oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusat alfa:

Domates mi?

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Haber YorumlarıCemoluri:

2 çuval patates ile gider artık...

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