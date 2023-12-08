VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir?
Hangi Yunan adaları vizesiz ve Yunan adaları vize muafiyeti ne zaman başlıyor merak ediliyor. Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar ve 10 ada için 7 günlük turist vizesi hangi adalar için geçerli olduğu araştırılıyor. Türkiye- Yunanistan 7 günlük vize muafiyeti olan adalar hangisi gündeme geliyor. Peki, Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? Vizesiz Yunan adaları listesi!
10 ada için 7 günlük Yunan turist vizesi hangi adalar için geçerli olduğu gündeme geliyor. Yunan adaları vize muafiyeti hangi adalar ve vizesiz Yunan adaları listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürmek için Atina Bildirisi'ni imzaladı. Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? Vizesiz Yunan adaları listesi! Detaylar haberimizdedir…
VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ
- Sakız
- Samos
- Kos
- Rodos
- Simi
- Meis
- Midilli
- Limni
- Kalymnos
- Leros
HANGİ YUNAN ADALARI VİZESİZ?
6 yıl sonra yeniden Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunan ortak bir bildiri imzaladılar.
Görüşmenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Yunan hükümetinin Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için vize muafiyeti sağlama kararı oldu. Konu hakkında bir açıklama yapan Miçotakis, "İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. 10 ada için Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi verilecek" dedi.
YUNAN ADALARINA NASIL GİDİLİR?
- Sakız Adası: Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcuttur.
- Midilli Adası: Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır. Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.
- Rodos Adası: Ege'nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye'den Rodos Adası'na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır. Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları'nın en büyüğü olan Rodos'a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır. Marmaris'ten Rodos'a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.
- Samos Adası: Türkiye'den Samos'a gitmek birçok Yunan adasına göre çok kolay. Tekne sahibi olmanıza ya da uçak-havaalanı derdi çekmenize gerek yok. Samos, Dilek Yarımadası'na sadece 1,5 kilometre uzakta ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası. Kuşadası ve Seferihisar'dan (Sığacık) feribotla Samos'a gidebiliyorsunuz.
- Kos Adası: İstanköy veya Kos Adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır. Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500'dür. Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunmaktadır. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumdadır.
- Meis Adası: Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.
- Patmos Adası: Ege Denizi'nde küçük bir adadır. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır. Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu vardır. En yüksek noktası Profitis Ilias'tır.
- Leros Adası: Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup On İki Ada'nın bir parçasıdır. Leros Adası'na İleryoz Kamu Havalimanı hizmet vermektedir.
- Kalimnos Adası: Kos Adası'nın 12 km kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km güneyinde yer almaktadır. Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir. Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürmektedir.
- Simi Adası: Simi Adası'na havalimanı bulunmuyor ve sadece feribotla ulaşılabiliyor. Adaya ülkemizden ulaşım için Datça ve Bodrum'dan kalkan feribotlara binebilir veya Fethiye, Marmaris'den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos'a geçip Rodos'tan bineceğiniz feribotla ulaşabilirsiniz. Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotunu kullandığınızda ise yaklaşık 90 dakikayı bulabiliyor.