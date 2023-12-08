Hangi Yunan adaları vizesiz ve Yunan adaları vize muafiyeti ne zaman başlıyor merak ediliyor. Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar ve 10 ada için 7 günlük turist vizesi hangi adalar için geçerli olduğu araştırılıyor. Türkiye- Yunanistan 7 günlük vize muafiyeti olan adalar hangisi gündeme geliyor. Peki, Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? Vizesiz Yunan adaları listesi!

VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir?

10 ada için 7 günlük Yunan turist vizesi hangi adalar için geçerli olduğu gündeme geliyor. Yunan adaları vize muafiyeti hangi adalar ve vizesiz Yunan adaları listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürmek için Atina Bildirisi'ni imzaladı. Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? Vizesiz Yunan adaları listesi! Detaylar haberimizdedir…

VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ

Sakız

Samos

Kos

Rodos

Simi

Meis

Midilli

Limni

Kalymnos

Leros

HANGİ YUNAN ADALARI VİZESİZ?

6 yıl sonra yeniden Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunan ortak bir bildiri imzaladılar.

Görüşmenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Yunan hükümetinin Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için vize muafiyeti sağlama kararı oldu. Konu hakkında bir açıklama yapan Miçotakis, "İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. 10 ada için Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi verilecek" dedi.

YUNAN ADALARINA NASIL GİDİLİR?