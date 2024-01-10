Van'da deprem riski var mı? Van deprem bölgesi mi?

Van'da deprem riski var mı? Sorusu, gerçekleşen sarsıntılar nedeniyle araştırılıyordu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Van'nin Yüksekova İlçesi merkezli depremleri değerlendirdi. Van ve civarı için 5.0, 5.5 ve 5.9 olan depremlerin gelecekte oluşma olasılığını değerlendirdi. Peki, Van'de deprem riski var mı? Van deprem bölgesi mi?

VAN'DA DEPREM RİSKİ VAR MI?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki fay hareketliliği devam ederken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Van ve Hakkari için deprem uyarısı geldi. İki şehirde 7.3 büyüklüğüne kadar depremlerin olabileceğini söyleyen Ercan, Van Gölü ve çevresindeki Büyük Ağrı, Küçük Ağrı ve Tendürek yanardağlarında patlamalar meydana gelebileceğini aktardı.

Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki fay hareketliliği devam ederken, deprem uzmanları özellikle Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Van illerine dikkat çekiyor. Bölgede art arda meydana gelen depremlerin ardından uzmanların açıklamaları yeniden gündem olurken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van ve Hakkari üzerinden Doğu Anadolu Bölgesindeki deprem riskini değerlendirdi.Van Gölü ve çevresinde birbirine çok yakın olan üç tane yanardağın var olduğunu ifade eden Ercan; Büyük Ağrı, Küçük Ağrı ve Tendürek dağlarının çok diri yanardağlar olduğunu söyledi.