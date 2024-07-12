Van'da deprem mi oldu? Van'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi

Van deprem mi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Van'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Van'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Temmuz Van'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Van'da deprem mi oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Van'da deprem mi oldu?