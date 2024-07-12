Van'da deprem mi oldu? Van'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi
Son dakika Van'da deprem! Van'da son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bu gece Van'da meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Van deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Van'da deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Van'da deprem mi oldu? İşte Van deprem son dakika haberi...
Van deprem mi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Van'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Van'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Temmuz Van'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...
VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.
AFAD SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Van'da deprem mi oldu?
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Van'da deprem mi oldu?