Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, kayyum mu atandı?

Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, kayyum mu atandı? Yerel seçimde Dem Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Bu gelişmenin ardından Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, kayyum mu atandı sorusu gündeme taşındı.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

Van'da İl Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi. Böylece başkanlık AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a geçti. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır." denildi.

Gelişme üzerine DEM Parti resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Van İl Seçim Kurulu'nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır. Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu'nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir."

TUNCER BAKIRHAN: VAN HALKINA SİYASİ PUSU KURULUYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor" dedi. Bakırhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YSK'nin ve yasaların tüm denetimlerinden geçerek adaylığı bizatihi YSK tarafından ilan edilen belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor.

Seçime iki gün kala, mesai bitiminden beş dakika önce Adalet Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında hukuksuz şekilde memnu haklarıyla ilgili kararı geri aldırmıştır. Bunun adı hukuksuzluk ve demokratik hayatın ihlalidir.

Bugün Van halkının iradesi korunmazsa yarın başka bir kentin iradesi hiçe sayılacaktır. Demokrasi, hukuk ve adalet için herkes Van halkının iradesini savunmalı, bu siyasi kumpas ve pusuya karşı halk iradesinin yanında olmalıdır.

"HALK İRADESİNE SAYGI DUYUN"

DEM Parti, yayımladığı bir açıklamayla iktidarı 'halkın iradesine saygı duymaya' davet etti. "Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür" denilen açıklamada "Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz."

VAN'DA TANSİYON YÜKSELDİ

Van'da başkanlığın DEM Parti'den alınıp AK Parti'ye verilmesi şehirde tansiyonu yükseltti. Abdullah Zeydan ve beraberindeki partililerin protesto gösterilerine polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale ederken, kalabalık gruplar bölgede sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.