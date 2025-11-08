Vakıf Faktöring halka arz ne zaman?

Bu kritik gelişme, özellikle Vakıf Faktöring hisselerine ilgi duyan yatırımcıları hemen bir soruya yönlendirdi: Vakıf Faktöring'in halka arz süreci ne zaman başlayacak? SPK onayının ardından, şirketlerin talep toplama tarihlerini ve izahnamelerinin detaylarını kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

PASİFİK HOLDİNG VE VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZ TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasaların yakından takip ettiği 2025/57 numaralı son bülteniyle yatırımcıların beklediği iki dev halka arza yeşil ışık yaktı. 7 Kasım 2025 tarihli bültende yer alan bu gece yarısı kararı, Pasifik Holding A.Ş. ve Vakıf Faktoring A.Ş. için Borsa İstanbul yolunu resmen açmış oldu. Bu gelişme, borsada işlem yapan yatırımcıların haftalık gündeminin ana maddesi haline geldi.

PASİFİK HOLDİNG: FİYAT, BÜYÜKLÜK VE KULLANIM ALANI DETAYLARI

Pasifik Holding A.Ş.'nin payları, yatırımcılarla 1,5 TL sabit fiyatla buluşacak.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZININ KRİTİK VERİLERİ:

• Toplam Lot Miktarı: Halka arz edilecek pay adedi tam 4 milyar lot olarak belirlendi.

• Halka Arz Büyüklüğü: Tüm payların satılması durumunda, arz büyüklüğü 6 milyar TL'ye ulaşacak.

• Pay Dağılımı: Bu lotların yarısı (2 milyar) sermaye artırımı, diğer yarısı ise mevcut ortakların hisse satışı yoluyla piyasaya sunulacak.

• Lider Kurumlar: Arz sürecine Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderlik edecek.

ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACI: Şirketin halka arzdan sağlayacağı kaynaklar, ana faaliyet alanlarına ve finansal yapıya odaklanacak:

• Sektörel Yatırımlar (Enerji, Maden, Lojistik, Teknoloji vb.): %80

• Mali Borçların Kapatılması: %10

• İşletme Sermayesi İhtiyacı: %10

VAKIF FAKTÖRİNG: FİYAT, BÜYÜKLÜK VE FON YÖNETİMİ

Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA) hisseleri, 14,20 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilecek.

VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZININ KİLİT VERİLERİ:

• Toplam Lot Miktarı: Piyasa sunulacak toplam pay adedi 225.000.000 lot.

• Halka Arz Büyüklüğü: Arzın toplam değeri 3,1 milyar TL olarak hesaplandı.

• Lider Kurum: Halka arz konsorsiyumuna Vakıf Yatırım liderlik edecek.

KAYNAĞIN KULLANIM ALANI: Vakıf Faktoring, halka arzdan elde edeceği fonun tamamını (%100) faktoring işlemlerinin finansmanında kullanacağını duyurdu.

SPK BÜLTENİNDEN ÖNEMLİ HİSSE NOTLARI

PASİFİK HOLDİNG PAYLARINA DAİR DETAYLAR: Halka arzda, mevcut ortaklar Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a ait toplam 2 milyar TL nominal değerli (B) grubu paylar da satışa sunulacak. 1 TL nominal değerli hisseler 1,50 TL sabit fiyatla satılacak.

VAKIF FAKTÖRİNG ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARI : Halka arz edilecek (B) grubu paylar, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, Vakıf Finansal Kiralama AŞ ve Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait. Hisse başına belirlenen sabit fiyat 14,20 TL.

ÖNEMLİ NOT: Her iki şirketin de kesinleşmiş talep toplama tarihleri (halka arz takvimi) hakkında yakın zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapılması beklenmektedir.

Sonuç: Pasifik Holding A.Ş. ve Vakıf Faktöring A.Ş.'nin, SPK onayının ardından yatırımcılara duyurması beklenen talep toplama tarihleri (halka arz takvimi), şu an için henüz kesinleşmiş ve kamuya açıklanmış değildir.

SPK onayı, halka arz sürecinin bir sonraki aşamasıdır. Şirketlerin şimdi, aracılık edecek yatırım kuruluşlarıyla birlikte talep toplama tarihlerini belirlemesi ve bu tarihleri resmi olarak duyurması beklenmektedir.

Mevcut Durum Özeti:

• Pasifik Holding ve Vakıf Faktöring Halka Arz Takvimi: Henüz Açıklanmadı.

• Ne Bekleniyor? Şirketlerin, izahnamelerindeki tüm detaylarla birlikte talep toplama günlerini (tahmini 3-5 iş günü içinde) belirleyip Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuru yapması bekleniyor.

