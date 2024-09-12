Uzay Komutanlığı'nın ne olduğu merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı'na atandığı duyuruldu. Birçok kişi konuya ilişkin detayları araştırıyor. Uzay Komutanlığı'nın ne demek olduğu ve Alper Gezeravcı'nın yeni görevi merak konusu oldu. Peki, Uzay Komutanlığı nedir? Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na mı atandı? Detaylar haberimizde...

UZAY KOMUTANLIĞI NEDİR?

Uzay Komutanlığı, uzay operasyonlarını ve uzayla ilgili güvenlik görevlerini yürütmekle sorumlu olan askeri bir birimdir. Bu tür bir komutanlık, ülkelerin uzay alanındaki stratejik hedeflerini gerçekleştirmek, uzay tabanlı sistemlerin güvenliğini sağlamak ve uzayda meydana gelebilecek tehditlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla kurulmuştur.

ALPER GEZERAVCI UZAY KOMUTANLIĞI'NA MI ATANDI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün artırıldığı belirtildi. Ayrıca, Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Milli Uzay Programı çerçevesinde bir ilke imza atarak insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanacağı bilgisi paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yapan Aktürk, "Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır." ifadesini kullandı.