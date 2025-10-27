Uzak Şehir 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 36. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Sadakat Albora, kendi elleriyle Alya'ya "şifa olsun" diye domates çorbası yaparsa...

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan'la Alya, tüm engellere rağmen birbirlerine duydukları aşka sahip çıkarak konağa geri dönerler. Bu kararın bedelinin ağır olacağını bilseler de, birbirlerinden vazgeçmemeye kararlıdırlar. Ancak Alya'nın Kanada'ya gitmemesi, Sadakat'in gözünde felaketin başlangıcıdır. Sadakat, bu aşkın önüne set çekmek için elinden geleni yaparken, Cihan da annesine karşı gardını almakta hiç gecikmez.

Mine cephesinde ise öfke, Sadakat'inkinden farksızdır. Tehditlerinin hafife alındığını gören Mine, hırsının ateşiyle Alya'ya yönelir. Onu ortadan kaldırmak için planladığı hamlenin bedelini, kendisinin de hesap edemeyeceği şekilde ödeyeceğinden habersizdir.

Öte yandan Şahin ile Nare'nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde adeta bir deprem yaratır. Cihan, Nare'nin bile bilmediği o sırrı ortaya döker: "Boran'ın katili Ecmel!"... Şahin bu gerçeğe karşı çıkar, bildiğini söyler; ama Cihan'ın Hamada hakkında açıkladığı yeni ayrıntılar, Nare ile ailesi arasına kalın bir çizgi çeker. Bu gerçek, çiftin evliliğinin üzerine de kara bir gölge düşürür.

Ecmel ise özgürlüğün tadını çıkarırken, Albora'ların nefesini kesmeye yemin eder. Aile içindeki kargaşayı fırsata çeviren Ecmel, kendi safındaki isimleri çoğaltmak için adımlarını hızlandırır. Her hamlesi, onu yeniden Cihan'la karşı karşıya getirir. Artık bu topraklarda kimin hükmünün geçeceği, yavaş ama kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkacaktır.

UZAK ŞEHİR 36. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 36. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.