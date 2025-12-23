Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Leyla Mizrahi, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni olan Leyla Mizrahi'nin vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Genç kadın için düzenlenen törene, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda aile yakını ve dostu katıldı.

CENAZEYE SABA TÜMER DE KATILDI

Beş ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi'nin tabutu başında yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı dökerken, cenazede duygusal anlar yaşandı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Leyla Mizrahi, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan isimler arasında yer alan sunucu ve gazeteci Saba Tümer'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

Mizrahi'nin annesinin feryadı yürekleri dağlarken, gözyaşlarına hâkim olamayan Tümer daha sonra sosyal medya hesabından Mizrahi'nin fotoğrafını paylaşarak "Leyloşum" notu ve bir emojiyle duygularını dile getirdi.