Haberler

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı Haber Videosunu İzle
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uykusunda geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Leyla Mizrahi, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede annesinin feryadı yürekleri dağlarken, yakın dostu Saba Tümer gözyaşlarını tutamadı. Tümer, ayrıca Mizrahi'nin fotoğrafını paylaşarak "Leyloşum" notunu düştüğü duygusal bir mesajla acısını dile getirdi.

  • Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
  • Leyla Mizrahi, Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğenidir.
  • Saba Tümer, sosyal medya hesabından Leyla Mizrahi'nin fotoğrafını 'Leyloşum' notu ve bir emojiyle paylaştı.

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Leyla Mizrahi, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uykunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni olan Leyla Mizrahi'nin vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Genç kadın için düzenlenen törene, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda aile yakını ve dostu katıldı.

Uykunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

CENAZEYE SABA TÜMER DE KATILDI

Beş ay önce anne olduğu öğrenilen Mizrahi'nin tabutu başında yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı dökerken, cenazede duygusal anlar yaşandı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Leyla Mizrahi, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uykunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Cenazeye katılan isimler arasında yer alan sunucu ve gazeteci Saba Tümer'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

Mizrahi'nin annesinin feryadı yürekleri dağlarken, gözyaşlarına hâkim olamayan Tümer daha sonra sosyal medya hesabından Mizrahi'nin fotoğrafını paylaşarak "Leyloşum" notu ve bir emojiyle duygularını dile getirdi.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 18 eksik var! Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren maç

Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren derbi
Parkı küle çeviren çocuk: Isınmak için ateş yaktık

Park küle döndü, yakalanan çocuk bakın kendini nasıl savundu
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Sevenlerini korkutan haber! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor

Korkutan gelişme! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor
Tam 18 eksik var! Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren maç

Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren derbi
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Galatasaray, Icardi için son kararını verdi

Galatasaray, Icardi için son kararını verdi
title