Ünlü çiftin oğlu cinsiyet değiştirdi! Cinsiyet değiştiren isim kim? Yeni hali!

Oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti. Ünlü çiftin oğlu cinsiyet değiştirdi. Peki, Cinsiyet değiştiren isim kim? Yeni hali!

CİNSİYET DEĞİŞTİREN İSİM KİM?

Uzun süredir Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirerek kadın kimliğine yöneldi, ismini de 'Ayda' olarak değiştirdi. Annesi Çiçek Dilligil yaptığı açıklamada "26 yaşında artık bir birey. Aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Bu, sabah uyandım 'haydi' diye bir süreç değil. Heves ve marjinal bir durum da değil. Önemli kliniklerden de destek alıyor" ifadelerini kullandı.

ANNESİ NE DEDİ?

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın 27 yaşındaki oğulları Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirerek kadın kimliğine yöneldi. İsmini "Ayda" olarak değiştiren Öztoprak son halini sosyal medya hesabından paylaşırken, anne Çiçek Dilligil "Heves ve marjinal bir durum değil. Önemli kliniklerden destek alıyor" dedi.