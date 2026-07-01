Vahim iddia! Üniversiteye akrabalarını dolduran rektör Abdurrahim Alkış: İnancım gereği yaptım, emrimdir; tebrik edin

Şırnak Üniversitesi'nde liyakat tartışmalarının merkezinde yer alan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın skandal bir açıklama metniyle anılıyor.

"AKRABAMA SAHİP ÇIKMAK İNANCIM GEREĞİDİR"

Üniversitedeki kadrolaşma iddialarını doğrulayan ve Alkış’a atfedilen metinde; tartışmaların odağındaki rektör, kız kardeşinin kızını İlahiyat Fakültesi'ne, amcasının oğlunu Müftülükten naklen alarak Genel Sekreter Yardımcılığına ve yakın dostunu Hukuk Müşavirliğine atamasından rahatsız olanlara ağır hakaretler savurdu.

Atamaları eleştirenlerin "fitneci" ve "ahmak" olarak nitelendirildiği açıklamada şu skandal ifadeler yer aldı:

"Bu fitneyi yayanlar inançsız oldukları için, akrabaya sahip çıkmanın, yakın çevresine destek olmanın bizim inancımız gereği olduğunu bilmezler. Akrabalarıma ve dostlarıma yardım etmek ve onları güzel yerlere getirmek benim inancım gereğidir ve Rektörlük hakkımdır. Yakın zamanda fitne üretenlerin de hakkından gelip bu üniversitede barındırmayacağım."

AKRABALARINI TEK TEK SAYDI

Üniversiteye atadığı akrabalarını da tek tek sayan Alkış, "Bugüne kadar her mücadeleyi kazanmış Rektörünüz olarak üzülerek öğrendim ki; çok sevdiğim kız kardeşim Halime’min kızı, biricik yeğenim Gülizar Artuç'u İlahiyat Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi kadrosuna atamamdan; Amcaoğlum Emrullah Alkıç’ı Müftülükten üniversitemize naklen geçirerek Fakülte Sekreterliği görevine yükseltmemden ve ardından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirmemden; Sır küpüm ve yakın dostum Mesut Bayra ’ı MEB’de öğretmen iken üniversitemize geçirerek İdil Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Hukuk Müşaviri görevlerine atamamdan bazı haddini bilmez ahmaklar rahatsız olmuş." dedi.

"YÖK VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAKİ AĞIRLIĞIMI KULLANDIM"

Açıklamasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı makamlarının da adını geçiren Rektör, kendisine tahsis edilen kadroları kişisel nüfuzuyla aldığını iddia etti. Kendi iradesine karşı gelen akademisyenleri ve idari personeli tek tek tespit ettiğini belirten Alkış, "YÖK’teki ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki ağırlığımı ve etkimi kullanarak üniversitemize her sene çok sayıda kadro tahsisi yaptırdım. Başıbozukların hepsini YÖK Başkanımız ve Başkanvekilimiz ile görüşerek üniversiteden attım" dedi.

ATANACAK İSİMLERİ SÜREÇ BİTMEDEN İLAN ETTİ: EMRİMDİR, TEBRİK EDİN

Rektör Alkış'ın bildirisindeki en vahim bölüm ise, devletin Resmi Gazete'sinde henüz yeni yayımlanan ve yasal olarak değerlendirme süreci devam etmesi gereken akademik kadrolara kimlerin alınacağını önceden isim isim ilan etmesi oldu. "Rektörüne sadakatle şereflenenlerin önünü açıyorum" diyen Alkış, personele şu talimatı verdi:

"Bugün Resmi Gazete'de ilan ettiğimiz kadrolara, Rektörüne sadakatte ve bağlılıkta kusur etmeyen kişileri atamaya karar verdim. Cübbelerini bizzat ben giydireceğim. Emrimdir; siz de şimdiden bu arkadaşlarımızı ziyaret edip tebrik edin."

Şırnak Üniversitesi'nde atama süreçleri daha başlamadan Rektör Alkış tarafından kadroya alınacağı şimdiden ilan edilen o isimler ise şu şekilde sıralandı:

Öykü Bilgin: Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Profesör kadrosu (2026/10 Numaralı İlan)

Nazan Yeşilkaya: İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Doçent kadrosu (2026/11 Numaralı İlan)

Yakup Akyürek: İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Doçent kadrosu (2026/12 Numaralı İlan)

Kübra Şanlı: Şırnak MYO Büro Hizmetleri Doktor Öğretim Üyesi kadrosu (2026/13 Numaralı İlan)

Besra İnan: Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi kadrosu (2026/14 Numaralı İlan)

Kaynak: Haberler.com