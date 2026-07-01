Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek

Tahran'da beklenen rejim değişikliğinin yaşanmaması ve Orta Doğu'daki işgal süreçlerinin uzaması, İsrail için savaşın mali bilançosunu içinden çıkılmaz bir hale getirdi. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un haberine göre, bütçe sıkıntısı çeken İsrail ordusu hükümetten acil ek fon talebinde bulundu.

İSRAİL ORDUSUNDA ACİL DURUM VE REKOR BÜTÇE TALEBİ

Haberin detaylarına göre İsrail ordusu, halihazırda 38,9 milyar dolar olan savunma bütçesinin 49,5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını istiyor. Savunma Bakanlığı, harcamaların İsrail tarihindeki rekor seviyeye yükseltilmesi için hükümete baskı yaparken, ordunun içinde bulunduğu durum şu çarpıcı ifadelerle gözler önüne serildi:

"Yaklaşık 3 senedir 6 farklı ülkenin topraklarına saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, mevcut bütçeyle faaliyet göstermekte zorlandığını, bu nedenle yedek askerleri görevden almak zorunda kaldığını ve yüksek maliyetli askeri operasyonlardan artık kaçındığını itiraf etti."

MALİYE BAKANLIĞI İSTENEN FONU AŞIRI BULDU

Ordunun bu tarihi bütçe talebine İsrail Maliye Bakanlığı'ndan çok sert bir itiraz geldi. Savunma Bakanlığı ve ordunun talebini "aşırı ve mantıksız" olarak nitelendiren Maliye Bakanlığı yetkilileri, böyle bir artışın kesinlikle "gerçekleşmeyeceğini" bildirdi.

Bakanlık; savunma harcamalarına ayrılacak böylesi devasa bir ek fonun, sivil harcamalarda çok ciddi kesintilere yol açacağı ve İsrail'in uluslararası kredi notunu büyük ölçüde olumsuz etkileyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

TASARRUF DENEMELERİ BAŞARISIZ OLDU

Mali baskılar nedeniyle ordu içinde tasarruf tedbirleri uygulanmaya çalışılsa da bu adımlar yetersiz kaldı. Daha önce yedek asker sayısını 60 binden 40 bine düşürme hedefi koyan İsrail ordusu; 120 bin yedek askerin aynı anda görev yaptığı yoğun çatışma döneminin ardından, bu sayıyı ancak 64 bine kadar indirebildi. İsrail'in 2026 yılı için ocak ayında belirlenen savunma bütçesi 30,3 milyar dolar iken, artan maliyetler nedeniyle bu rakam mart ayında zaten 38,9 milyar dolara revize edilmişti.

SON KARARI NETANYAHU VERECEK

İsrailli güvenlik yetkilileri, Gazze ve Lübnan'da geniş toprakların işgal altında tutulduğunu ve askeri varlığın sürdürülebilmesi için bu bütçe artışının zorunlu olduğunu savunmaya devam ediyor. İki bakanlık arasında krize dönüşen bütçe çıkmazında son sözü Başbakan Binyamin Netanyahu söyleyecek. Önümüzdeki günlerde alınması beklenen karar, ülkenin hem savaş stratejisini hem de ekonomik geleceğini doğrudan etkileyecek.

Kaynak: Haberler.com