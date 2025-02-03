Ümit Denizer kimdir? Ümit Denizer kaç yaşında, nereli?

Tiyatro oyuncusu, yönetmen, eleştirmen ve yazar kimliğiyle tanınan ve özellikle çocuk ve gençlik tiyatrosuna yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Ümit Denizer, 76 yaşında hayata veda etti. Acı haberinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük merak uyandıran ünlü sanatçı, kariyeri ve hayat hikayesi ile kısa süre içerisinde gündem oldu. Peki, Ümit Denizer kimdir, nereli? Ümit Denizer hangi oyunları yazdı? İşte detaylar…

ÜMİT DENİZER KİMDİR?

Ümit Denizer, 25 Şubat 1948'de Ankara'da dünyaya geldi. Subay olan babasının görevleri nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. Yükseköğrenimine İstanbul'da devam eden Denizer, Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi) Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Tiyatroya olan ilgisi, Üsküdar Halkevi'nde aldığı eğitimle başladı. Daha sonra Ayla ve Beklan Algan'ın yönettiği LCC Tiyatro Okulu'nda, kardeşi Turgut Denizer ile birlikte profesyonel tiyatro eğitimi aldı.

Ümit Denizer tiyatro

1973 yılında, Muhsin Ertuğrul ve Haldun Taner'in teşvikiyle Anadolu Çocuk Oyunları Kolu (AÇOK) adını verdikleri Türkiye'nin ilk bağımsız çocuk ve gençlik tiyatrosunu kurdu. Bu tiyatro topluluğunda, karşılıklı diyalogların en aza indirildiği görsel anlatıma dayalı oyunlar sahnelendi. 'Mutluluklar Ülkesi', 'Leke, Çizgi/Benek, Renk', 'Mor Gezegen', 'Keloğlan', 'Avrupa'ya Avrupa'ya', 'Aksak Timur ile Hoca Nasreddin' ve 'Uçan Şemsiye' gibi çocuk oyunları, AÇOK tarafından sahneye konuldu.

Ümit Denizer

ÜMİT DENİZER HANGİ OYUNLARI YAZDI?

Denizer'in yetişkinler için yazdığı ilk oyunu Ferhad ile Şirin, 1975 yılında AÇOK tarafından Turgut Denizer yönetmenliğinde sahnelendi ve İsmet Küntay Ödülü'ne layık görüldü. Aynı yıl, AÇOK'un Almanya'da bir çocuk tiyatroları festivalinde sahnelemesi amacıyla Keloğlan oyununu yazdı. 28 Eylül 1975'te Hamburg'da oynanan eser, yurt dışında sahnelenen ilk Türk çocuk tiyatrosu oyunu oldu. 1976 yılında, Seçkin Selvi yönetimindeki Tiyatro/76 tarafından "Yılın Oyunu" ödülüne layık görüldü ve Türkiye'de sekiz sezon boyunca sahnelendi.

Ümit Denizer, kardeşi Turgut Denizer ile birlikte, Muhsin Ertuğrul'un hayatını konu alan bir tiyatro oyunu yazdı. 'Perdeci' adını verdikleri bu eser, İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında bir Boğaziçi vapurunda ve iskelelerde sahnelendi. Oyun, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü'nü kazandı.

2012 yılında, 'Adalet, Sizsiniz' (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti) adlı eseriyle Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Oyun, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Ümit Denizer, beyin kanaması geçirmesinin ardından Sakarya'da kaldırıldığı hastanede, 3 Şubat 2025'te, 76 yaşında hayata veda etti.