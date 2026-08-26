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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye tarihi uyarı

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye tarihi uyarı Haber Videosunu İzle
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye tarihi uyarı
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşmayı değerlendirdi. Türkiye'nin en iyi kadrosunun Fenerbahçe'de olduğunu belirten Ersun Yanal, ''Bu seviyedeki maçlarda hata lüksü yoktur, oyunun pardonu olmaz. Rakip yakalayacağı tek bir fırsatı ya da yapılan tek bir hatayı gole çevirip maçı bitirebilir" diyerek uyarıda bulundu.

  • Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi kadro kalitesine sahip olduğunu belirtti.
  • Yanal, Şampiyonlar Ligi seviyesindeki maçlarda hata lüksü olmadığını ve savunmanın stratejik bir plan olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşmayı değerlendirdi.

''TÜRKİYE'NİN EN İYİ KADROSU FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertli ekibin kadro kalitesine vurgu yapan Yanal, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi oyuncu grubuna sahip olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe devler ligine kalma mücadelesine çıkıyor. Maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılsın ya da katılamasın ama taraftarını coşturacaktır. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi bu ligin çok üzerinde. Türkiye'deki en yetenekli oyuncular Fenerbahçe kadrosunda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

''OYUNUN PARDONU OLMAZ''

Avrupa arenasındaki taktiksel disiplinin önemine dikkat çeken Ersun Yanal, savunma anlayışının hayati rol oynadığını ifade etti. Yanal, "Savunmayı sadece kalenin önüne çekilmek olarak görmemek lazım; savunma bir stratejidir. Takım hem top rakipteyken hem de kendindeyken bu planı sahaya yansıtmalı. Bu seviyedeki maçlarda hata lüksü yoktur, oyunun pardonu olmaz. Rakip yakalayacağı tek bir fırsatı ya da yapılan tek bir hatayı gole çevirip maçı bitirebilir" diyerek uyarılarda bulundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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