TUS SONUCU SORGULAMA EKRANI: TUS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden, nasıl bakılır?

2025-TUS 2. Dönem tercih süreci tamamlandı, şimdi gözler sonuçlarda. 29 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında Ösym'nin AİS sistemi üzerinden tercihlerini yapan adaylar, uzmanlık eğitimine adım atacakları kurumları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında yapılan tercihler sonrası, sonuçların ne zaman açıklanacağı merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS 2. Dönem tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. 29 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmasa da, önceki dönem takvimi sonuçların ne zaman gelebileceğine dair ipuçları veriyor.

Nitekim, 1. Dönem TUS tercihleri 21-27 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 3 Haziran'da ilan edilmişti. Benzer bir takvim göz önüne alındığında, 2025-TUS 2. Dönem tercih sonuçlarının 12 Ekim civarında açıklanması bekleniyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS tercih sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

ÖSYM'nin resmi web sitesine (https://www.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ne giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Ana sayfada veya tercih işlemleri bölümünde "TUS 2. Dönem Tercih Sonuçları" veya benzeri bir başlık altında sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Sonuç sayfasında, tercih ettiğiniz programlara yerleşip yerleşmediğiniz ve yerleştiğiniz puanlar gibi detayları inceleyebilirsiniz.

Sonuçları dilerseniz PDF olarak indirebilir veya yazdırabilirsiniz.

Not: Sonuçların açıklanma tarihleri ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmaktadır. Güncel açıklamaları takip etmek için ÖSYM'nin duyurular sayfasını kontrol etmek faydalı olacaktır.

TUS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

