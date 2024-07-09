TÜRKSAT 6A NEDİR? Türksat 6A uzaya gönderildi mi? Türksat 6A ne işe yarayacak?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6a, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzay yolculuğuna başladı. TÜRKSAT 6A NEDİR? Türksat 6A uzaya gönderildi mi?

TÜRKSAT 6A NEDİR?

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydu olan Türksat 6A uzaya gönderildi. Türksat 6A'nın fırlatılması nedeniyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol???????, CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat ve diğer yetkililer katıldı.

Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezeravcı

TÜRKSAT 6A UZAYA GÖNDERİLDİ Mİ?

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenen fırlatma operasyonu gecikmeli yapıldı.

TÜRKSAT 6A NE İŞE YARAYACAK?

Ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A'nın; yerli endüstri ve enstitülerimizin birbirlerini destekleyen yetkinlikleri doğrultusunda oluşturulan iş paylaşımı ile geliştirilmesi hedeflenmiştir.