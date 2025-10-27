Haberler

Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi askıya mı alındı? Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı?
Güncelleme:
Türk vatandaşlarının tatil ve yatırım için tercih ettiği Karadağ, gece yarısı aldığı sürpriz bir kararla vizesiz giriş uygulamasını geçici olarak askıya aldı. Peki ortaya atılan bu iddiaların doğruluk payı nedir? Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi askıya mı alındı? Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı? İşte detaylar...

Karadağ, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Türkiye'den tatil ve yatırım amacıyla sıkça tercih edilen bu ülkede alınan ani karar üzerine atılan iddialar doğru mu? Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi askıya mı alındı? Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı? Detaylar haberimizde!

TÜRKLERİN KARABAĞ'A VİZESİZ GİRİŞİ ASKIDA MI?

Türk vatandaşlarının tatil ve yatırım için tercih ettiği ülkeler arasında yer alan Karadağ, gece yarısı sürpriz bir karara imza attı. Başta turizm ve ekonomik ilişkiler açısından yoğun bağlar bulunan Türkiye ile Karadağ arasında uzun süredir devam eden vizesiz seyahat rejimi, geçici olarak askıya alındı. Kararda, özellikle son günlerde yaşanan olaylar ve güvenlik endişeleri etkili oldu.

TÜRKLERİN KARABAĞ'A VİZESİZ GİRİŞİ NEDEN ASKIYA ALINDI?

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarın, acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir karar alacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Spajic, kararın amacını ise şöyle açıkladı:

"Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu çerçevesinde karşılıklı çıkarlarımıza en uygun modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlanacaktır."

Bu açıklamalar, kararın tamamen güvenlik ve kamu düzeni odaklı olduğunu vurguluyor. Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkede karşılaştığı bazı olumsuz olaylar nedeniyle geçici önlemler aldığını duyurdu.

45 TÜRK GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Karadağ medyasında yer alan haberlere göre, Podgorica'da 25 yaşındaki bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla bağlantılı olarak iki Türk vatandaşının kimlikleri tespit edilip gözaltına alındı. Ayrıca, polis operasyonları kapsamında 45 Türk vatandaşının daha gözaltına alındığı bildirildi.

Polis Müdürlüğü (UP), olayla ilgili açıklamasında:

  • Zabjelo semtindeki bir eğlence yerinde çok sayıda kişinin karıştığı bir kavga yaşandığını
  • Bir kişinin göğüs ve kollarından bıçakla yaralandığını
  • Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulduğunu belirtti.

Polis ve savcılık tarafından yürütülecek ek önlemler sonrası, suçun hukuki niteliği ve sorumluların durumu belirlenecek.

SINIR DIŞI KARARLARI VE YASAL İŞLEMLER

Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının çoğunun, ülkedeki bulunma amaçları ve bu süre boyunca yaşanan olaylarla bağlantıları titizlikle incelenecek. Polis, Karadağ Yabancılar Yasası uyarınca:

  • Cezai işlemler
  • Oturum iptalleri
  • Sınır dışı işlemleri

uygulayacağını açıkladı. Yetkililer, yasaları ihlal eden yabancılara karşı kararlılıkla hareket edeceklerini duyurdu.

IRKÇI SLOGANLAR VE TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK SALDIRILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, öfkeli kalabalıkların "Türkleri öldürün" gibi ırkçı sloganlar attığı iddia edildi. Ayrıca ev ve iş yerlerinde polis baskınlarıyla toplanan Türk vatandaşlarına yönelik şiddet görüntüleri de ortaya çıktı.

Bazı videolarda, sopalarla Türklere saldırıldığı ve polis eşliğinde gözaltına alınan kişilerin araca bindirildiği görüldü. Bu durum, ülkede infial yaratırken Karadağ'daki güvenlik endişelerini artırdı.

