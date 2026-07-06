Türkiye'nin stratejik tesislerinde tasarım ile uygulamanın farkı operasyonel riski belirliyor

Türkiye'de son yıllarda hız kazanan kritik altyapı yatırımları, mühendislik gündeminde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi: Tasarım kalitesi yüksek olsa bile saha uygulamasındaki denetim eksikliği, stratejik tesisleri ciddi operasyonel risklerle karşı karşıya bırakabiliyor. Uluslararası askeri ve sivil altyapı projelerinde uzun yıllar boyunca hem tasarım hem saha denetimi rolünü üstlenen Yapı ve İnşaat Mühendisi Mutlu Demir, Türkiye'deki kritik altyapı çerçevesine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Tasarım Masasından Sahaya Uzanan Uçurum

Dünyada mühimmat üretim komplekslerinden havaalanı altyapılarına, hastanelerden büyük sanayi yapılarına kadar uzanan projelerde görev alan Mutlu Demir, ülkedeki en temel mühendislik açığını net biçimde tanımlıyor.

“Birçok projede sorun çizim masasında değil, uygulama sürecindeki kontrol eksikliğinde ortaya çıkıyor. Tasarım ne kadar titiz olursa olsun, sahada düzenli ve sistematik denetim yoksa stratejik tesisin güvenilirliği tartışmaya açık hale gelir.” diyen Demir, bu tespiti soyut bir değlendirme olarak değil; doğrudan saha deneyimine dayandırıyor.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen asit tankı ve saha inşasına ilişkin mühendislik tasarım çalışmalarında Demir, kimyasal madde depolama güvenliğinin mühendislik standartları ve ulusal mevzuat çerçevesinde nasıl ele alındığını doğrudan deneyimledi. Benzer biçimde, Konya'daki mühimmat ikmal noktaları modernizasyon projesinde de hem tasarım hem de maliyet tahmin danışmanlığı süreçlerinde yer alarak uygulama aşamasının tasarım kararlarını nasıl baskı altına aldığını gözlemledi.

Uzmanlar, Türkiye'de büyüyen sanayi yatırımları ortamında kalite güvence mekanizmalarına yönelik farkındalığın hâlâ yeterince gelişmediğini vurguluyor. Oysa özellikle patlayıcı, yakıt, ilaç ve kimyasal üretim tesisleri gibi yüksek riskli yapılarda, bir mühendislik sapmasının yaratabileceği zincirleme sonuçlar sektörün genelini etkileyebiliyor.

Mutlu Demir: Kritik Altyapılar Uzun Vadeli Düşünülmeli

Mutlu Demir'in yaklaşımı, kritik tesislerin yalnızca tamamlanma anına değil; 20-30 yıllık operasyonel ömürlerine göre mühendislik edilmesi gerektiği üzerine kurulu. Bu anlayış, onun hem Türkiye'deki hem de uluslararası projelerdeki metodolojisini şekillendiriyor.

Demir bu bakış açısını şu sözlerle özetliyor: “Kritik tesislerde asıl mesele yalnızca yapıyı tamamlamak değil, olağanüstü durumlarda sistemi çalışır halde tutabilmektir. Bunun için mühendislik kararlarını baştan doğru vermek ve uygulama sürecini de aynı titizlikle yönetmek gerekiyor.”

Bu anlayış, Demir'in Türkiye'de gerçekleştirdiği projelerde somut çıktılar üretiyor. Erzurum Hava Üssü yangın binası yenileme çalışmasında yapının yalnızca bugünkü ihtiyaçlara değil, olası operasyonel değişimlere de uyum sağlayabilmesi için tasarlandı. Benzer biçimde, Konya'daki yeni toprak örtülü mühimmat ikmal noktaları ve depo yenileme çalışmalarında da uzun vadeli kullanım senaryoları belirleyici bir tasarım parametresi olarak ele alındı.

Demir'e göre bu projelerin en önemli çıktısı, teknik belgelerin ötesinde bir kurumsal öğrenme birikimi oluşturmasıdır: “Yurt dışındaki NATO projelerinde geliştirdiğimiz metodoloji, Türkiye'deki kritik tesisler için de güçlü bir referans noktası sunuyor. Uluslararası standartlar ile yerel gerçekliklerin kesiştiği bu alan, Türk mühendisliğinin rekabet gücünü artırabileceği önemli bir fırsat.”

Önümüzdeki dönemde Türkiye'de enerji altyapıları, veri merkezleri ve stratejik üretim tesislerinde mühendislik denetim standartlarının yükseltilmesine yönelik baskının artacağı öngörülüyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu ortamda fiziksel altyapı güvenliği de yeni bir anlam kazanıyor. Yeni nesil mühendislik anlayışı artık yalnızca yapı üretmeyi değil, sistem güvenliğini bütünsel biçimde korumayı hedefliyor.