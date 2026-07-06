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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır
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7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik önlemleri alındı, bayraklar asıldı ve basın merkezi kuruldu.

ANKARA'da NATO Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar tamamlandı.

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne NATO bayrakları asıldı. Külliyenin çevresinde liderlerin kullanacağı yollara da üye ülkelerin bayrakları asıldı. Külliyenin hemen karşısındaki binaya da dev Türk bayrağı ve yanındaki binaya da NATO Zirvesi temalı afişler asıldı.

Öte yandan zirveyi yaklaşık 3 bin uluslararası basın mensubunun takip etmesi bekleniyor. Basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde bulunan Millet Kütüphanesinde Medya İletişim Merkezi oluşturuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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