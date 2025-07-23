Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası: İstanbul için çok tehlikeli 48 saat uyarısı!

Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası: İstanbul için çok tehlikeli 48 saat uyarısı!
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Türkiye sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava sistemlerinin birleşmesiyle birlikte özellikle İstanbul için ciddi uyarılar yapıldı. Peki, İstanbul için ne uyarısı verildi? Türkiye sıcak hava dalgası ne zaman bitecek?

Türkiye sıcak hava dalgası nedeniyle 2025 yazının en sıcak günlerini yaşamaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde yaşayan vatandaşları yüksek sıcaklık ve nem konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. İstanbul sıcaklık uyarısı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Peki, İstanbul'da sıcaklık neden bu kadar yüksek? İstanbul için çok tehlikeli 48 saat ne anlama geliyor? İşte detaylar...

İSTANBUL İÇİN UYARI

Hava Forum'un sosyal medya açıklamasına göre, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasına Basra bölgesinden gelen ikinci bir dalga daha eklendi. Bu iki sistemin çakışmasıyla birlikte İstanbul için çok tehlikeli 48 saat başladı. Özellikle gündüz saatlerinde sıcaklığın gölgede bile 42 dereceye ulaşabileceği bildirildi.

Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası: İstanbul için çok tehlikeli 48 saat uyarısı!23 Temmuz Çarşamba

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE

Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, Manisa ve Şanlıurfa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.

Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası: İstanbul için çok tehlikeli 48 saat uyarısı!24 Temmuz Perşembe

YOĞUN NEM TAŞINACAK

İstanbul'da şu ana kadar nemin düşük seyrettiği belirtilirken, yapılan uyarılarda çarşamba gecesinden itibaren Karadeniz üzerinden yoğun nem taşınacağı ifade edildi. Uzmanlar, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da artacağına dikkat çekiyor.

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