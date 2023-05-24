Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 87.'si Tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde 87. kez düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. İKAS'ın ana sponsorluğunda Eticaret AŞ. ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney yaptı. Öney, teknolojinin hayatımızın her alanına hakim olduğunu belirterek, teknolojide hızlı değişime ayak uydurmanın gerekliliklerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde 87. kez düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları Eskişehir Vehbi Koç Kongre

Merkezi'nde gerçekleşti. İKAS'ın ana sponsorluğunda Eticaret AŞ. ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen etkinliğin

açılış konuşmasını Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney yaptı. Öney, teknolojinin hayatımızın her

alanına hakim olduğunu belirterek, teknolojide hızlı değişime ayak uydurmanın gerekliliklerin başında geldiğini söyledi.

Öney şunları kaydetti:

TEKNOLOJİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİYLE DAHA KÜRESEL HALE GELDİK

"Özellikle teknolojinin dönüştürücü etkisine sahip, yeni dönüştüren teknolojilerin hayatımızdaki varlığını daha çok hissettirmesiyle bizler daha küresel, daha çok imkana sahip, daha çok yapabilir konuma geçtik. Bir taraftan da acaba bunu yönetebilecek, üretebilecek, kullanabilecek etkinliklere sahip miyiz? O zaman burada çok önemli iki etken hayatımızı dönüştürüyor. Bir tanesi, hepimiz ChatGTP konuşuyoruz bugünlerde, çok popüler. Sanki bir sanatçıyı konuşur gibi herkesin dilinde, elinde, kullanımında bir ChatGTP var. Çok önemli bir yapay zeka devrimi."

ÖZDEMİR: BİR DOMAİN İLE MİLYAR DOLARLIK DEĞER ÜRETEBİLİRSİNİZ

Türkiye Teknoloji Buluşmalarının Kurucusu Merter Özdemir de tek bir domain alınarak Trendyol ve Yemek Sepeti gibi milyar dolarlık markalar

oluşturulabileceğini belirterek, Türkiye'nin dijital içerik üretmesi gerektiğine vurguda bulundu. Herkesin Netflix, Sportify gibi uygulamaları kullanmasıyla e-ithalat yaptığını belirten Özdemir, "220 ülke bize bu tür uygulamaları satıyorsa Türkiye'nin de 220 ülkeye satması gerekiyor. Para akışını Türkiye'ye yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nı düzenleme gerekçelerini de anlatan Özdemir özetle şunları kaydetti:

31 İLDE 87 BULUŞMA

"Türkiye'de bu organizasyonu 31 ilde yaptık. Sponsorlarımızın, konuşmacılarımızın ve özel konuklarımızın o ildeki iş dünyası ile buluşmasını sağlıyoruz. Başladığımızda dijitali insanlar çok etkin kullanmıyordu. Bunu sağlamaya çalıştık. Bugün herkesin elinde bir cep telefonu var ama bunu genelde sosyalleşmek için kullanıyoruz. Biz istiyoruz ki bunu daha ticaret için kullanalım. İnterneti işinizin içine entegre ettiğinizde bir sıfır önde başlıyorsunuz."

KESİKBAŞ'TAN GENÇLERE ÇAĞRI: ESO AKADEMİ'DEN EĞİTİM ALIN

Açılış konuşmaları kapsamında kürsüye çıkan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, dünyanın dijital dönüşüm yaşadığını

belirterek, Eskişehir'in de bu dönüşüme ayak uydurması için Eskişehir Sanayi Odası olarak yeni nesil mesleklerle ilgili ESO Akademi'de ciddi

eğitimler verdiklerini söyledi. Yeni nesil mesleklerle ilgili yapılacak eğitimler konusunda Türkiye Teknoloji Buluşmaları katılımcısı üniversiteli gençlere seslenen Kesikbaş, gençlere bu eğitimlere katılmaları çağrısı yaptı.

ZEYDAN: DİJİTAL ATILIM YAPANLAR BİR ADIM ÖNDE

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ise, konuşmasında dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin

ayakta durmasının artık zor olduğunu söyleyerek bu yönde atılım yapan şirletlerin bir adım öne çıktığını belirtti. Zeydan, Eskişehir

Ticaret Borsası olarak içerik üreticisi ve dünyanın dijital dönüşümüne katkı sağlayacak tüm girişimcilere kapılarının açık olduğunu söyledi.

ANA KONU "DİJİTAL İŞLER"

Bu yılki ana konusu "Dijital İşler" olarak belirlenen etkinlikte 25 konuşmacı, 4 panelde e-Ticaret ve e-İhracat, dijitalleşme, metaverse, NFT, blockchain gibi konu başlıkları altında sunumlar yapıldı.