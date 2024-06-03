Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasının "kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon" olduğunu bildirdi. Peki, Türkiye- Ruanda anlaşması nedir? Ruanda'dan 'Turist sığınmacılar geliyor' iddiası doğru mu?

TÜRKİYE- RUANDA ANLAŞMASI NEDİR?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 milletlerarası anlaşma onaylandı. 29 mayıs cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de ise anlaşma arasında ki en dikkat çekici detay, küçük bir Afrika ülkesi olan Ruanda'nın da dahil olmasıydı. Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı." ifadeleri yer aldı.

RUANDALI GÖÇMENLER GÖNDERİLECEK İDDİASI DOĞRU MU?

Son günlerde gündemi meşgul eden Ruanda'dan turist sığınmacıların geleceği doğru mu? DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"ın iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Kararın yeni bir anlaşma yapıldığı için değil, 24 Haziran 2019'da yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlandığı kaydedilen açıklamada, anılan tarihte Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında işbirliği anlaşması imzalandığı anımsatıldı.

Anlaşmanın 11'inci maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5'er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceğinin belirtildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki işbirliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur.

Turizm alanında ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, Türkiye'nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bazı maddeler ise şu şekilde;

"Taraflar eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğini artıracak, geliştirecek ve teşvik edeceklerdir."

"Turizm sektöründeki yatırım ve girişimlerin teşviki amaçlı faaliyetler geliştirilecek. Taraflar ülkelerindeki potansiyel yatırımcıları her iki ülkedeki turizm yatırım olanakları konusunda bilgilendirecek. Turizm pazarlaması konusunda işbirliği yapılacak. Turizmle ilgili değişim programları desteklenecek. Turizm alanında bilgi ve veri paylaşımı yapılacak. Hükümlerin uygulanması için bir turizm karma komisyonu kurulacak."

İSTANBUL'A RUANDA UÇUŞLARI NEDEN ARTTI?

Zafer Partisi'nin yaptığı açıklamaya göre; Normalde üzerinden uçak bile geçmeyen Ruanda'dan, pazar günü 5 uçak Ruandalı Türkiye'ye getirilecek. Ayıp olmasın diye İngiltere'den direkt uçuş yerine Ruanda aktarmalı getiriyorlar. Pazar günü Ruanda'dan Türkiye'ye sadece THY'den 5 uçak geliyor.

Diğer firmalar ile birlikte Ruanda'dan İstanbul'a pazar günü 66 adet uçuş var" iddiaları yer aldı.

İYİ Parti lideri Kürşat Zorlu ise yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Ruanda arasında turizm alanında işbirliği anlaşması onaylandı. İngiltere yakın zamanda Ruanda ile bir antlaşma yapmış ve ülkeye gelenlerin statüsü belli olana kadar Ruanda'da kalması kararlaştırılmıştı. Bugün Ruanda'nın nüfusunun önemli bir kısmı komşu Tanzanya ve Uganda'dan aldığı mültecilerden oluşuyor, bunların yanında İngiltere ile yapılan anlaşmaya istinaden 1 Mayıs 2024 itibariyle ilk düzensiz göç kafilesi İngiltere'den Ruanda'ya gönderildi" ifadelerine yer verdi.

RUANDA'DAN TURİSTLER GELECEK Mİ?

Ruanda ile ilgili sorular gündemi meşgul ederken, dezenformasyon merkezinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiasının 'dezenformasyon' olduğunu açıkladı.