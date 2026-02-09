Haberler

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Esenyurt, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla birçok ülkeyi geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. İkinci sırayı Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 957 bin 792 kişiyle alırken, Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri sırasıyla 952 bin 198 ve 931 bin 722 nüfusla ilk dörtte yer aldı. Esenyurt'un nüfusu, Lüksemburg, Karadağ, Malta, İzlanda ve Grönland gibi bazı ülkelerin toplam nüfusunu geride bıraktı.

Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesi 1 milyonu aşan nüfusuyla birçok ülkeyi geride bırakarak zirveye yerleşti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İLÇELERİ AÇIKLANDI

Açıklanan güncel nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Esenyurt, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla listenin ilk sırasında yer aldı.

Esenyurt'u, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 957 bin 792 kişiyle takip ederken, Ankara'nın Çankaya ilçesi 952 bin 198, Keçiören ilçesi ise 931 bin 722 nüfusla ilk dörtte yer aldı. Gaziantep'in bir diğer ilçesi Şehitkamil ise 905 bin 880 kişilik nüfusuyla listenin beşinci sırasında bulundu.

ESENYURT BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Esenyurt'un 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusu, bazı ülkelerin toplam nüfusunu da geride bıraktı. Esenyurt, nüfusuyla Lüksemburg, Karadağ, Malta, İzlanda ve Grönland'dan daha kalabalık bir yerleşim konumuna ulaştı.

