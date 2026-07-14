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Türkiye genelinde dev FETÖ operasyonu: Tam 704 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde dev FETÖ operasyonu: Tam 704 şüpheli yakalandı
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15 Temmuz’un 10. yılında Türkiye genelinde cumhuriyet başsavcılıkları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 973 şüpheliye yönelik operasyon için düğmeye bastı. 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 704 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 170’i aktif, 6’si emekli, 44’ü ihraç kamu personeli ve 484’ü ise özel sektör çalışanı ve sivil şahıslardan oluşuyor.

  • Türkiye genelinde FETÖ/PDY operasyonunda 973 şüpheli tespit edildi.
  • Operasyonlarda 704 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlardan 170'i aktif kamu personeli, 484'ü özel sektör çalışanı ve sivil şahıslardan oluşuyor.

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz’da yazılan destanın 10. yılına günler kala, 13 Temmuz’da Türkiye genelinde FETÖ/PDY bağlantılı şahısların yakalanması için düğmeye basıldı.

973 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

81 il cumhuriyet başsavcılıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 973 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

704 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda şüphelilerden 704'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 269'unun yakalama süreçleri devam diyor.

Gözaltına alınan 704 şüpheliden 170’i aktif, 6’si emekli, 44’ü ihraç kamu personelinden oluşurken; 484’ü ise özel sektör çalışanı ve sivil şahıslardan oluşuyor.

111'İ İKİ BAKANLIĞA BAĞLI

Gözaltında bulunan 170 aktif kamu personelinden 97’sinin ise İçişleri Bakanlığı’na bağlı bulundukları ve bunlardan 1’inin emniyet amiri, 1’inin komiser, 94’ünün polis memuru ve 1’inin de jandarma personeli oldukları belirlendi.

Bu şüphelilerden 14'ünün ise Adalet Bakanlığına bağlı oldukları ve 1’inin zabıt katibi, 8’inin infaz koruma memuru oldukları, 5’inin de serbest avukat oldukları tespit edildi.

Operasyonlarda ayrıca öğretmen, doktor, hemşire, akademisyen ve araştırma görevlilerinin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi. 

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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