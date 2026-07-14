Türkiye genelinde dev FETÖ operasyonu: Tam 704 şüpheli yakalandı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz’da yazılan destanın 10. yılına günler kala, 13 Temmuz’da Türkiye genelinde FETÖ/PDY bağlantılı şahısların yakalanması için düğmeye basıldı.

973 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

81 il cumhuriyet başsavcılıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 973 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

704 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda şüphelilerden 704'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 269'unun yakalama süreçleri devam diyor.

Gözaltına alınan 704 şüpheliden 170’i aktif, 6’si emekli, 44’ü ihraç kamu personelinden oluşurken; 484’ü ise özel sektör çalışanı ve sivil şahıslardan oluşuyor.

111'İ İKİ BAKANLIĞA BAĞLI

Gözaltında bulunan 170 aktif kamu personelinden 97’sinin ise İçişleri Bakanlığı’na bağlı bulundukları ve bunlardan 1’inin emniyet amiri, 1’inin komiser, 94’ünün polis memuru ve 1’inin de jandarma personeli oldukları belirlendi.

Bu şüphelilerden 14'ünün ise Adalet Bakanlığına bağlı oldukları ve 1’inin zabıt katibi, 8’inin infaz koruma memuru oldukları, 5’inin de serbest avukat oldukları tespit edildi.

Operasyonlarda ayrıca öğretmen, doktor, hemşire, akademisyen ve araştırma görevlilerinin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi.