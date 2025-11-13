Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? Türkiye deprem bölgeleri nerelerdir?

Türkiye, deprem kuşağı üzerinde yer aldığı için bazı bölgelerde risk diğerlerine göre daha yüksek. Peki hangi iller ve ilçelerde deprem riski daha fazla ve bu bölgelerden ev almak güvenli mi? Uzmanlar, özellikle sulak ve gevşek zeminli alanlarda çok katlı binalarda yaşanabilecek sarsıntılara dikkat çekiyor. Deprem riski taşıyan bölgeler ve güvenli alanlar hakkında bilinçli seçim yapmak isteyenler için detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Türkiye'de deprem riski özellikle sulak ve gevşek zeminli alanlarda yoğun olarak görülüyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamalarına göre, Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın-Efeler, Manisa, İzmir'in Bayraklı, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir ve Çiğli ilçeleri, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul'un Ataköy, Bakırköy, Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Haramidere ve Esenyurt bölgeleri yüksek risk taşıyor. Ayrıca Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana'nın Çukurova ve Ceyhan ilçeleri, Mersin, Erzincan, Tokat, Amasya, Bursa-Nilüfer ve Muğla-Fethiye de deprem açısından riskli olarak değerlendiriliyor.

Bu bölgelerdeki çok katlı binalar, deprem sırasında sarsıntıyı üç ila beş kat artırabiliyor ve rezonansa girerek ciddi hasar veya göçme riski oluşturabiliyor.

UZMANLAR NE AÇIKLAMA YAPTI?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin farklı bölgelerinde sulak ve gevşek zeminler üzerine inşa edilen çok katlı yapıların deprem sırasında ciddi tehlike yaratabileceğini vurguladı.

Bu tip alanlarda binaların sarsıntıyı üç ila beş kat büyütebildiğini, rezonansa girerek aşırı çalkalanabileceğini ve buna dayanamayacak yapıların göçme riski taşıdığını belirtti. Vatandaşlara, bu bölgelerden konut satın almamaları veya kiralamamaları yönünde uyarıda bulundu.

HANGİ BÖLGELERDEN EV ALINMAMASI GEREKİYOR?

Deprem uzmanı, özellikle sulak, gevşek ve birinci verimli tarım alanlarına dikilen çok katlı yapılar konusunda uyarıda bulunuyor. Riskli bölgeler arasında İzmir'in Bayraklı, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli gibi ilçeleri, İstanbul'un Ataköy, Bakırköy, Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Haramidere ve Esenyurt bölgeleri, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana'nın Çukurova ve Ceyhan ilçeleri, Mersin, Erzincan, Tokat, Amasya, Bursa-Nilüfer ve Muğla-Fethiye öne çıkıyor.

Bu bölgelerden konut almak veya kiralamak, deprem riskine doğrudan maruz kalmak anlamına geliyor.

TÜRKİYE'DE DEPREM BÖLGELERİ NERELER?

Türkiye'de deprem riski genel olarak aktif fay hatları üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. Dr. Ercan'ın açıklamalarına göre, yüksek riskli bölgeler sulak ve gevşek zeminler üzerine inşa edilmiş çok katlı yapılarla sınırlı değil; genel olarak Marmara, Ege ve bazı Akdeniz kıyıları ile verimli tarım alanları risk altında.

Buna karşılık, Artvin'den Kırklareli'ne kadar Karadeniz kıyıları, tüm Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya ve Ankara'nın bazı bölgeleri Türkiye'nin daha güvenli deprem bölgeleri arasında gösteriliyor. Ancak uzmanlar, hiçbir bölgenin tamamen risksiz olmadığını, deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa girmesi durumunda bile tehlike yaratabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE'DE HANGİ İLÇELERDEN EV ALINMAMASI GEREKİYOR?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, riskli ilçeleri tek tek sıralayarak vatandaşları uyardı:

İzmir: Bayraklı, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli

İstanbul: Ataköy, Bakırköy, Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Haramidere, Esenyurt

Diğer iller: Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın-Efeler, Manisa, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana (Çukurova, Ceyhan), Mersin, Erzincan, Tokat, Amasya, Bursa-Nilüfer, Muğla-Fethiye

Bu ilçelerde konut almak veya kiralamak, deprem riski nedeniyle uzmanlar tarafından önerilmiyor.