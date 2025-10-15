A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Ekim ayındaki maçlardan sonra gözler şimdi Türkiye - Bulgaristan rövanş maçına çevrildi. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında ise biletlerin satış tarihi, bilet fiyatları ve maçın oynanacağı stadyum yer alıyor. Peki, Türkiye Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Bulgaristan maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde!

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Hayır, henüz değil. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun beşinci maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının biletleri henüz satışa sunulmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genellikle A Milli Takım maçlarının biletlerini maçtan 1 ila 2 hafta önce satışa çıkarıyor. Bu doğrultuda, Türkiye - Bulgaristan maç biletlerinin 2025 Kasım ayının ilk haftasında satışa çıkması bekleniyor.

TFF'nin resmi kanallarından (tff.org ve resmi bilet satış platformları) yapılacak duyuruların takip edilmesi, bilet alımı sürecinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre resmi bilet satış tarihi henüz duyurulmuş değil. Ancak geçmiş tecrübeler ve uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, maçtan 7 ila 14 gün önce biletlerin satışa çıkması muhtemel. Bu da, karşılaşmanın oynanacağı tarihe bağlı olarak, 2025 Kasım ayının ilk haftası anlamına geliyor.

TFF'nin önceki uygulamalarında olduğu gibi, biletler genellikle Passo üzerinden dijital ortamda satışa sunuluyor. Dolayısıyla futbolseverlerin, Passo uygulaması ve resmi web sitesine kayıtlı olmaları, hızlı ve kolay bilet erişimi açısından kritik bir adım.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Maçın oynanacağı stadyum ve karşılaşmanın önemi göz önüne alındığında, bilet fiyatlarının kategori bazlı değişkenlik göstereceği öngörülüyor. TFF tarafından bilet fiyatlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, A Milli Takım'ın yakın dönemde oynadığı Gürcistan maçında uygulanan fiyat politikası referans alınabilir.

İşte Gürcistan maçındaki bilet fiyat aralıkları:

Batı Alt Orta: 2.500 TL

Doğu Alt Orta: 2.000 TL

Batı/Doğu Alt Köşe: 1.750 TL

Doğu Üst Orta: 1.500 TL

Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL

Kuzey ve Güney Alt/Üst: 900 TL

Bu fiyat skalası, Türkiye - Bulgaristan maçında da benzer şekilde uygulanabilir. Ancak stadyum kapasitesi, seyirci ilgisi ve maçın günü gibi değişkenler, fiyatlarda küçük oynamalara neden olabilir.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan rövanş maçı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. karşılaşması niteliği taşıyor. Karşılaşmanın kesin tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak FIFA takvimine göre maçların Kasım 2025'in ilk haftasında oynanması bekleniyor.

Maç tarihinin kesinleşmesinin ardından TFF, hem bilet satış duyurusunu hem de maç günü planlamalarını eş zamanlı olarak duyuracaktır. Türkiye için kritik öneme sahip olan bu karşılaşma, aynı zamanda gruptaki sıralama açısından da büyük etki yaratacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maçın ev sahibi Türkiye olacak ve karşılaşma, Bursa şehrinde bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre bu tercih, hem stadyumun kapasitesi hem de şehirdeki futbol atmosferi açısından oldukça stratejik.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Hakkında Kısa Bilgi:

Kapasite: Yaklaşık 44.000

Konum: Osmangazi / Bursa

Altyapı: Modern tribün yapısı, gelişmiş ulaşım bağlantıları

Ev Sahipliği Yaptığı Önemli Maçlar: Süper Lig, Türkiye Kupası ve çeşitli milli maçlar

Stadyumun merkezi konumu ve yüksek kapasitesi sayesinde, maç günü Bursa'da büyük bir futbol şöleni yaşanması bekleniyor.