Ay-Yıldızlılarımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki kritik randevusu için heyecan dorukta. A Millî Futbol Takımımız, gruptaki önemli karşılaşmada Bulgaristan'ı ağırlayacak. Sporseverler bu zorlu 90 dakikayı yerinde veya ekran başında takip etmek için gerekli tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Türkiye Bulgaristan maç bileti ne zaman satışa çıkacak? 15 Ekim Cumartesi Türkiye Bulgaristan maç biletleri kaç TL?

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI: YAYIN VE BİLET REHBERİ

A Millî Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki hayati mücadelesi için tüm detaylar netleşti. Türkiye, bu kritik maçta Bulgaristan'ı konuk edecek. İşte, karşılaşmanın yayın bilgileri, bilet satış detayları ve fiyat listesi.

MAÇ GÜNÜ, SAATİ VE STADYUM

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, futbolseverler için büyük önem taşıyor:

• Gün ve Tarih: 15 Kasım 2025, Cumartesi

• Başlama Saati: Türkiye saati ile 20:00

• Stadyum: Bursa'daki Timsah Park Stadyumu (Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu) bu önemli randevuya ev sahipliği yapacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ VE ŞİFRE DURUMU

Millî maç heyecanını ekran başında yaşamak isteyenler için yayın bilgileri:

• Yayıncı Kuruluşlar: Karşılaşma, TV8 ve Exxen platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

• Şifre Durumu: Genellikle millî takım maçlarını şifresiz yayınlayan TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz izlenebilmektedir. Exxen platformu ise bilindiği üzere şifreli abonelik sistemiyle hizmet vermektedir.

Puan durumu:

GENEL BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Ay-Yıldızlılarımızın yanında yer almak isteyen taraftarlar için genel bilet satış süreci resmen başladı.

• Bilet Satış Başlangıcı: Genel bilet satışları, bugün (7 Kasım 2025 Cuma) itibarıyla başlamıştır.

• Satış Platformu: Biletler, Passo Mobil Uygulama üzerinden kolayca temin edilebilecektir.

• Stadyum Girişi: Karşılaşmaya giriş yapacak bilet sahipleri, yanlarında çipli T.C. Kimlik kartları, Passo Taraftar Kartları veya Passo Mobil Uygulama'yı bulundurmak zorundadır. Satışlar, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açıktır.

BİLET FİYATLARI

15 Kasım Cumartesi günü oynanacak Türkiye – Bulgaristan maçının tribünlere göre belirlenmiş kesin bilet fiyatları (Passo satış fiyatları) şu şekildedir:

Tribün Kategorisi / Fiyat

Batı Alt Orta Bloklar ₺2.500,00

Doğu Alt Orta Bloklar ₺2.000,00

Batı Alt Köşe Bloklar ₺1.750,00

Doğu Alt Köşe Bloklar ₺1.750,00

Doğu Üst Orta Bloklar ₺1.500,00

Batı Üst Köşe Bloklar ₺1.250,00

Doğu Üst Köşe Bloklar ₺1.250,00

Kale Arkası (Kuzey/Güney) ₺900,00