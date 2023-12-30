Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru mu? Türklere hac yasağı var mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik, milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Peki, Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru mu? Türklere hac yasağı var mı?

TÜRK VATANDAŞLARINA HAC YASAĞI İDDİALARI DOĞRU MU?

Merkezden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ' Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak.' iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yoğun bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak." iddiasıyla ilgili açıklama yayınladı. Merkezden yapılan açıklamada söz konusu iddiaların doğru olmadığı bildirilirken, "İki ülkeden de Türk vatandaşlarının Hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.