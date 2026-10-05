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"Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu

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'Akın Gürlek'in yerine geçecek' denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yerine atanacağı öne sürülen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, iddiaları yalanladı. Aydoğdu, Erdoğan'la görüşmesinin yalnızca nezaket ziyareti olduğunu belirterek, "Konu sadece bundan ibarettir" dedi.

  • HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yerine atanacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
  • Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin yalnızca nezaket ziyareti olduğunu açıkladı.
  • Fuzuli Aydoğdu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yerine atanacağı yönünde söylentiler çıkan HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, sessizliğini bozdu. Erdoğan'la görüşmesinin yalnızca nezaket ziyareti olduğunu belirten Aydoğdu, "Bu yazıların içeriği doğru değildir" diyerek iddiaları yalanladı.

"ADALET BAKANI OLACAK" SÖYLENTİSİ GÜNDEM OLDU

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu'nun geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesinin ardından dikkat çeken söylentiler ortaya atıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarında Aydoğdu'nun Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yerine getirilebileceği yönünde paylaşımlar yapıldı. Kısa sürede gündem olan söylentilerin ardından Aydoğdu'dan açıklama geldi.

İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fuzuli Aydoğdu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin yalnızca bir nezaket ziyareti olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kısım sosyal medya hesaplarında bazı yazılar paylaşılmakta. Bu yazıların içeriği doğru değildir. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız kabul buyurdular, nezaket ziyaretinde bulundum. Konu sadece bundan ibarettir. Saygılarımla."

FUZULİ AYDOĞDU KİMDİR?

Fuzuli Aydoğdu, Türk hukukçu ve yargı mensubudur. Meslek hayatının önemli bölümünü yargı teşkilatı içerisinde geçiren Aydoğdu, farklı kademelerde üstlendiği görevlerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda görev almaya başladı.

Hukuk alanındaki kariyerini uzun yıllardır sürdüren Aydoğdu, hâkimlik ve savcılık görevlerinde bulundu. Yargı teşkilatı içerisindeki çeşitli görevlerinin ardından HSK üyeliğine seçilen Aydoğdu, kurul bünyesindeki çalışmalarını sürdürdü.

Aydoğdu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyor. HSK'daki görevi nedeniyle yargı camiasında yakından tanınan isimler arasında yer alan Fuzuli Aydoğdu'nun adı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bu kez Adalet Bakanlığı söylentileriyle gündeme geldi.

Aydoğdu ise yaptığı açıklamayla bu söylentileri kesin bir dille yalanlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin yalnızca nezaket ziyareti olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
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