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Survivor şampiyonu Nefise Karatay hastanelik oldu: Ayakta duracak halim kalmadı

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Survivor şampiyonu Nefise Karatay hastanelik oldu: Ayakta duracak halim kalmadı
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Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nefise Karatay, bu kez yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Günlerdir kendisini oldukça kötü hissettiğini belirten Karatay, ağır enfeksiyon veya zehirlenme şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü ve bu süreçte defalarca rahatsızlandığını açıkladı.

  • Survivor şampiyonu ve milli atlet Nefise Karatay, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurdu.
  • Karatay, ağır enfeksiyon veya zehirlenme şüphesiyle günlerdir zor bir süreç geçirdiğini ve yemeden içmeden kesildiğini duyurdu.
  • Karatay'ın rahatsızlığının kesin nedeni ve tedavi sürecine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Survivor şampiyonu ve milli atlet Nefise Karatay, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastanelik oldu ye başvurdu. Hasta yatağından paylaşım yapan Karatay, ağır enfeksiyon veya zehirlenme şüphesiyle günlerdir zor bir süreç geçirdiğini açıkladı. Karatay'ı bu süreçte yakın arkadaşı Seren Ay Çetin yalnız bırakmadı.

HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI

Survivor'daki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nefise Karatay, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından hasta yatağındaki görüntülerini paylaşan Karatay, son günlerinin kendisi için oldukça zor geçtiğini belirtti.

Karatay, yaşadığı rahatsızlığın nedenine ilişkin kesin bir teşhis açıklamazken, ağır enfeksiyon veya zehirlenme şüphesi bulunduğunu ifade etti.

“AYAKTA DURACAK HALİM KALMADI”

Sağlık durumuna ilişkin paylaşımında Karatay, “Son günler benim için biraz zor geçti” ifadelerini kullandı.

Karatay, devamında yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Ağır bir enfeksiyon / zehirlenme şüphesiyle şu ayakta duracak halim kalmadı, defalarca rahatsızlandım ve yemeden içmeden kesildim.”

Karatay'ın rahatsızlığının kesin nedeni ve tedavi sürecine ilişkin ise şu aşamada ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

SEREN AY ÇETİN YALNIZ BIRAKMADI

Nefise Karatay'ın bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ise yakın arkadaşı ve milli boksör Seren Ay Çetin oldu. Çetin, hastanede tedavi gören Karatay'ı yalnız bırakmazken, hasta yatağındaki görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Karatay'ın sağlık sorununu duyurmasının ardından takipçilerinden de çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

SURVIVOR ŞAMPİYONU OLMUŞTU

25 Şubat 2000 doğumlu milli atlet Nefise Karatay, Survivor 2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamış, ardından Survivor All Star 2024'te de mücadele etmişti. Atletizm kariyerinde ise engelli koşu ve uzun atlama branşlarında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunuyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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