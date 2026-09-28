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Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar

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Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
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Ukrayna’da +18 içerik üretimi, dağıtımı ve bulundurulmasına verilen 7 yıla kadar hapis cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı mecliste ilk turu geçti. Rusya ile savaşın sürdüğü ülkede, düzenlemenin yasalaşması halinde OnlyFans gibi platformlardan gelir elde eden binlerce kişinin vergilendirilmesi ve bütçeye yıllık yaklaşık 25 milyon dolar ek kaynak sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, bu tutarın savaşta kullanılan yaklaşık 30 bin İHA’nın maliyetini karşılayabileceğini belirtiyor.

Ukrayna’da +18 yetişkin içerik üretimi, dağıtımı ve bulundurulmasına yönelik 7 yıla kadar hapis cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda ilk turdan geçti. Düzenlemenin yasalaşması halinde, OnlyFans gibi platformlardan gelir elde eden binlerce içerik üreticisinin vergilendirilmesi ve devlet bütçesine yıllık yaklaşık 25 milyon dolarlık ek gelir sağlanması hedefleniyor.

YILLIK 25 MİLYON DOLARLIK GELİR BEKLENİYOR

Yasa teklifinin destekçileri, düzenlemenin yalnızca cezai yaptırımları kaldırmakla kalmayacağını, aynı zamanda dijital platformlardan gelir sağlayan içerik üreticilerini kayıt altına alarak vergi gelirlerini artıracağını savunuyor.

Yetkililer, yıllık 25 milyon dolarlık gelirin savaş bütçesi açısından çok büyük bir kalem olmadığını ancak bu tutarla yaklaşık 30 bin insansız hava aracının maliyetinin karşılanabileceğini belirtiyor.

2023’TE 8 BİN KİŞİ 131 MİLYON DOLAR KAZANDI

Vergi makamlarının verilerine göre, yalnızca 2023 yılında yaklaşık 8 bin Ukraynalı içerik üreticisi OnlyFans üzerinden 131 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Ancak mevcut mevzuat nedeniyle dikkat çeken bir çelişki ortaya çıkıyor. Kazançlarını beyan ederek vergisini ödeyen içerik üreticileri, aynı zamanda yasak kapsamındaki bir faaliyetten gelir elde ettiklerini resmi olarak bildirmiş oluyor.

VERGİSİNİ ÖDEYENLER POLİS BASKINIYLA KARŞILAŞABİLİYOR

Mevcut sistemde bazı içerik üreticilerinin, kazançlarını devlete bildirmelerinin ardından polis baskınları ve para el koyma işlemleriyle karşı karşıya kalabildiği belirtiliyor.

Bu durumun hem içerik üreticileri hem de kolluk kuvvetleri açısından hukuki sorunlara yol açtığı ifade ediliyor.

“POLİS VE YARGI ÜLKE GÜVENLİĞİNE ODAKLANMALI”

Düzenlemeyi destekleyen hukukçular ve milletvekilleri, savaş döneminde mağduru bulunmayan bu tür suçlara yönelik soruşturmaların polis ve yargının kaynaklarını gereksiz yere kullandığını savunuyor.

Reformun kabul edilmesi halinde yetişkin içerik üretimine yönelik cezai yaptırımların kaldırılması, bu alandan gelir elde eden kişilerin vergilendirilmesi ve güvenlik birimlerinin daha ciddi suçlara yönelmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
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