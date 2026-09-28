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Diyarbakır'da açılan kapıya çarpan motosiklet sürücüsü kamyonet geçince öldü

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Diyarbakır'da açılan kapıya çarpan motosiklet sürücüsü kamyonet geçince öldü
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 Eylül'de park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Üzerinden kamyonet geçen motosiklet sürücüsü hastanede kurtarılamazken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpıp yola savrulan ve üzerinden kamyonet geçen motosiklet sürücüsü Berat Gülmüş (48), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, 13 Eylül'de öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü F.K. aracını yol kenarına park etti. Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan kişinin açtığı kapıya motosikletiyle yoldan geçen Berat Gülmüş çarptı. Yola savrulan Gülmüş'ün üzerinden, arkadan gelen plakası belirlenemeyen kamyonet geçti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülmüş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Berat Gülmüş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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