Turgut Altınok kimdir? Sorusu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle merak konusu oldu. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında araştırmalar devam ederken Altınok kaç yaşında, nereli? Soruları, arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Peki, Turgut Altınok kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok kaç yaşında, nereli?

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda tamamlamış, ortaöğrenimini ise Keçiören Kalaba Lisesinde almıştır. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında gerçekleştirmiştir. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan Altınok, Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nden "Profesör" unvanı almıştır.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok

Siyasi kariyerine Ülkü Ocakları'nda başlayan Altınok, daha sonra Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı olmuştur. Ardından çeşitli yerel yönetim pozisyonlarında yer almış ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir. 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde de aynı göreve yeniden seçilmiştir.

Turgut Altınok

Altınok'un belediye başkanlığı döneminde Keçiören'e birçok eser ve hizmet kazandırmıştır. Bunlar arasında Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, Deniz Dünyası, Türkiye'nin ilk şehir merkezli teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı gibi önemli yapılar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, kültür sanat etkinlikleri ve altyapı çalışmalarıyla da Keçiören'e katkı sağlamıştır.Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.