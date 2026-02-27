Haberler

Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer insan boyunu aştığı köyde vatandaşlar, evlerinden çıkabilmek ve hayvanlarını suyla buluşturabilmek için büyük çaba harcadı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

İNSAN BOYUNU AŞTI

İnsan boyunu aşan kar kalınlığı nedeniyle köyde günlük hayat adeta durma noktasına geldi.

KÖYLÜLER KOLLARI SIVADI

Özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan köy sakinleri, ahırlardaki büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılamakta güçlük yaşadı. Kar nedeniyle su kaynaklarına ve çeşmelere giden yollar tamamen kapanırken, köylüler küreklerle saatler süren bir çalışma başlattı.

ZOR DA OLSA BAŞARDILAR

Köyde dayanışma örneği sergileyen vatandaşlar, kardan kapanan yolları kürekler ile açarak ahırlardaki inekleri suyla buluşturmayı başardı.

"BİR METREYE YAKLAŞTI"

Zorlu hava şartlarına rağmen pes etmeyip çalıştıklarını anlatan İhsan Hacıoğlu, "Gece başlayan kar yağışı bir metreye yaklaştı. Belki bir metre de vardır. Hayvanları suya götürmek için yol açacağız. Birazını açtık, birazı kaldı. Bakalım gidebilir miyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
