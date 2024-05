Tüm zamanların en çok satan müzik albümleri hangileri?

Müzik, insan topluluklarında öyle veya böyle bir şekilde mevcut olan bir sanattır. Günümüzde (modern) müzik, kimi güncel kimi de geçmiş dönemlerden gelen inanılmaz çok sayıda stilin bir araya gelmesiyle oluşur. Dünya çapında hayran kazanmayı başarmış olan sanatçıların en çok satan ve en çok dinlenen albümleri ise hafızalara kazınmayı başarmıştır. İşte tüm zamanların en çok satan müzik albümleri…

EN ÇOK SATAN ALBÜM HANGİSİ?

Dünya çapında en çok albüm satan sanatçılar arasında bazı tanınmış isimler bulunuyor. İşte bu sanatçıların bazıları ve tahmini albüm satış rakamları:

1. Michael Jackson :"Thriller" albümü tüm zamanların en çok satan albümüdür. Albümün dünya çapında 50 ila 70 milyon arası kopya sattığı tahmin edilmektedir.

2.Pink Floyd:"The Dark Side of the Moon" albümü de 50 milyon kopya satarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

3.AC/DC:"Back in Black" albümü 49 milyon kopya satmıştır.

4. Whitney Houston : Çeşitli sanatçıların katkılarıyla oluşan "The Bodyguard" film müziği albümü 44 milyon kopya ile dikkat çekiyor.

5.Meat Loaf:"Bat Out of Hell" albümü 43 milyon kopya satarak listede yer alıyor.

6.Eagles:"Their Greatest Hits (1971–1975)" albümü 42 milyon kopya ile popülerdir.

Bu sanatçılar, müzik tarihinde büyük etki yaratmış ve geniş bir dinleyici kitlesi tarafından sevilmiştir.