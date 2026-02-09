TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı.

ERKEK NÜFUS KADINLARDAN FAZLA

Açıklanan verilere göre; erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi olurken, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kayıtlara geçti. Toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL BAYBURT

2025 verilerine göre nüfusu en az olan il 82 bin 836 kişi ile Bayburt oldu. Bayburt'u, 85 bin 83 kişi ile Tunceli, 90 bin 392 kişi ile Ardahan izledi.

EN AZ NÜFUSLU İLLER SIRALAMASI

TÜİK verilerine göre nüfusu en az olan diğer iller ise 138 bin 807 kişi ile Gümüşhane ve 157 bin 363 kişi ile Kilis olarak açıklandı. Bu beş il, Türkiye nüfusunun en küçük payını oluşturan şehirler arasında yer aldı.