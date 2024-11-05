Trump mı Kamala Harris mi önde? ABD başkanlık seçimlerinde kim önde, ne zaman sonuçlanır?

ABD başkanlık seçimlerinde kim önde? Trump mı Kamala Harris mi önde? Amerika Birleşik Devletleri, 60. başkanlık seçimleri için oy kullanıyor. Demokrat Parti'nin adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'den eski Başkan Donald Trump'ın yarıştığı bu seçim, oldukça çekişmeli geçiyor. 2024 ABD başkanlık seçimlerinde kim önde, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

TRUMP MI KAMALA HARRIS Mİ ÖNDE?

5 Kasım'dan önce, 75 milyondan fazla Amerikalı oyunu erkenden kullanmayı tercih etti. Bu seçmenlerin 40 milyondan fazlası oylarını bizzat kullanırken, yaklaşık 34 milyon kişi ise posta yoluyla oy vermeyi tercih etti.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

ABD'de yapılan güncel anketlere göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık yarışında kritik öneme sahip 7 eyaletin tamamında Demokrat rakibi Kamala Harris'in az bir farkla önünde bulunuyor. 5 Kasım'da gerçekleştirilecek 60. başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken, Harris ile Trump arasındaki rekabet giderek kızışıyor.

"Real Clear Politics (RCP)" adlı haber platformunda 24 Ekim itibarıyla yayımlanan ülke genelindeki anketlerin ortalamasına göre, Harris yüzde 48,8 destek alırken, Trump yüzde 48,5'te kalıyor. Böylece, 16 Ekim'den bu yana iki aday arasındaki fark 1,7 puandan 0,3 puana düşmüş durumda.

ABD BAŞKANLIK SEÇİM ANKETİ

Ülke genelindeki durumu yansıtan ve Reuters, CBS News, Pew, Harvard ile NBC News gibi önemli anketlerin de dahil olduğu 11 güncel anketin ortalamasına göre, Kamala Harris yüzde 48,8, Donald Trump ise yüzde 48,5 oy oranına sahip görünüyor.

Bu anketlerden biri olan Reuters çalışmasında, Harris'e destek yüzde 46, Trump'a destek ise yüzde 43 olarak belirlenirken, Harvard anketinde Harris yüzde 51, Trump ise yüzde 49 oy oranına ulaşmış durumda.

Temmuz ayında yapılan anketlerde Trump ile hemen hemen eşit oy oranına sahip olan Harris'in, bu süreçte özellikle kadın ve Latin Amerika kökenli seçmenler arasında desteğini kısmen artırdığı ifade ediliyor.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Amerikalılar, seçim sonuçlarını genellikle seçim gecesinin ilerleyen saatlerinde veya ertesi sabah öğreniyor. 2016 yılında Trump ilk kez başkan seçildiğinde, sonuçlar New York saatiyle yaklaşık 03.00'te netleşmişti. Seçimi kazanan aday, 20 Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreni ile görevi devralarak resmen başkanlık görevine başlayacak.