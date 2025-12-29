Trabzon, 60 Yerel Lezzet İçin Coğrafi İşaret Başvurusuna Hazırlanıyor

Trabzon Gastronomi Derneği'nin 1. kuruluş yıl dönümü, kent protokolü ve sektör temsilcilerinin katıldığı özel bir etkinlikle kutlandı. Trabzon mutfağının geleceğinin ve turizm potansiyelinin ele alındığı buluşmada, yerel lezzetlerin korunması ve markalaşması için atılacak adımlar paylaşıldı.

Hedef: 60 Yeni Coğrafi İşaret

Etkinliğin açılışında konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, gastronominin şehir ekonomisi için kritik önemde olduğunu vurguladı. Yakın zamanda "kuymak" için coğrafi işaret aldıklarını hatırlatan Çelebi, "Sırada bekleyen 60'a yakın ürün ve yemeğimiz var. Bunların tescili için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Ocak ayında Maçka'da bir gastronomi şenliği, 23-25 Ocak tarihlerinde ise Uzungöl'de bir kış festivali düzenleyeceğiz. Amacımız Uzungöl'ü kışın da cazibe merkezi haline getirmek" dedi.

"Eski Tatları Korumak Geleceğe İmzadır"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, gastronominin turizmin en güçlü unsurlarından biri olduğunu belirtti. Derneğin kısa sürede önemli işlere imza attığını ifade eden Yıldırım, "Dünyada insanlar artık kültürleri tanımak için seyahat ediyor. Eski tatları unutturmamak ve aslına uygun korumak, geleceğe atılan bir imzadır" değerlendirmesinde bulundu.

Sırada Tomara Tavası Var

Trabzon Gastronomi Derneği Başkanı Emre Murat ise derneğin kuruluş amacının sektör paydaşlarını ve öğrencileri bir araya getirmek olduğunu söyledi. Trabzon mutfağını doğru tanıtmak için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Murat, "Tomara tavasının coğrafi işaretini almak için çalışmalarımıza hız verdik" diye konuştu.

Etkinlik, Trabzon'un yöresel lezzetlerinin tadımı ve katılımcıların sektör üzerine değerlendirmeleriyle sona erdi.