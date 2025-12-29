Haberler

Trabzon, 60 Yerel Lezzet İçin Coğrafi İşaret Başvurusuna Hazırlanıyor

Trabzon, 60 Yerel Lezzet İçin Coğrafi İşaret Başvurusuna Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Gastronomi Derneği'nin 1. kuruluş yıl dönümünde, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, kuymaktan sonra 60 yeni ürün için tescil hedeflediklerini belirtti. Çelebi, gastronominin şehir ekonomisi için kritik önemde olduğunu vurguladı. Ayrıca Ocak ayında Maçka'da bir gastronomi şenliği, 23-25 Ocak tarihlerinde ise Uzungöl'de bir kış festivali düzenleneceği müjdesi verildi.

Trabzon Gastronomi Derneği'nin 1. kuruluş yıl dönümü, kent protokolü ve sektör temsilcilerinin katıldığı özel bir etkinlikle kutlandı. Trabzon mutfağının geleceğinin ve turizm potansiyelinin ele alındığı buluşmada, yerel lezzetlerin korunması ve markalaşması için atılacak adımlar paylaşıldı.

Hedef: 60 Yeni Coğrafi İşaret

Etkinliğin açılışında konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, gastronominin şehir ekonomisi için kritik önemde olduğunu vurguladı. Yakın zamanda "kuymak" için coğrafi işaret aldıklarını hatırlatan Çelebi, "Sırada bekleyen 60'a yakın ürün ve yemeğimiz var. Bunların tescili için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Ocak ayında Maçka'da bir gastronomi şenliği, 23-25 Ocak tarihlerinde ise Uzungöl'de bir kış festivali düzenleyeceğiz. Amacımız Uzungöl'ü kışın da cazibe merkezi haline getirmek" dedi.

Trabzon, 60 Yerel Lezzet İçin Coğrafi İşaret Başvurusuna Hazırlanıyor

"Eski Tatları Korumak Geleceğe İmzadır"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, gastronominin turizmin en güçlü unsurlarından biri olduğunu belirtti. Derneğin kısa sürede önemli işlere imza attığını ifade eden Yıldırım, "Dünyada insanlar artık kültürleri tanımak için seyahat ediyor. Eski tatları unutturmamak ve aslına uygun korumak, geleceğe atılan bir imzadır" değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon, 60 Yerel Lezzet İçin Coğrafi İşaret Başvurusuna Hazırlanıyor

Sırada Tomara Tavası Var

Trabzon Gastronomi Derneği Başkanı Emre Murat ise derneğin kuruluş amacının sektör paydaşlarını ve öğrencileri bir araya getirmek olduğunu söyledi. Trabzon mutfağını doğru tanıtmak için yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Murat, "Tomara tavasının coğrafi işaretini almak için çalışmalarımıza hız verdik" diye konuştu.

Etkinlik, Trabzon'un yöresel lezzetlerinin tadımı ve katılımcıların sektör üzerine değerlendirmeleriyle sona erdi.

Ayşe Şar
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı