TOKİ başvurusu nasıl iptal edilir? e-Devlet TOKİ başvuru iptali!
Güncelleme:
Sosyal Konut başvuruları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Aralık 2025 Perşembe gün sonuna kadar devam edecek. e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvurular, sistem yoğunluğunu önlemek için T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınacak. Peki, TOKİ başvurusu iptal etme var mı, iptal edilebilir mi? TOKİ başvurumu geri çekmek istiyorum vazgeçtim diyenler TOKİ başvurusu nasıl iptal edilir? merak ediyor. E-Devlet TOKİ başvurusu iptali araştırılıyor.

TOKİ başvurusu nasıl iptal edilir? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde kimlik numarasına göre kademeli başvuru sistemi uygulanacak.

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan başvurularda, başvuru ücretini yatırmayanların başvuruları otomatik olarak iptal edilecek. e-Devlet kanalıyla başvuru yapan kişiler, banka tarafından SMS ile iletilecek olan kendi adlarına açılmış hesaba belirlenen süre içinde başvuru ücretini yatırmak zorunda. EFT, havale veya ATM üzerinden bu ödemenin yapılmaması durumunda, sistem başvuruyu otomatik olarak geçersiz sayıyor.

Ayrıca başvuru sahibinin, yatırdığı başvuru bedelini iade alması durumunda da başvurusu iptal edilmiş sayılıyor. Asil ya da yedek hak sahibi olarak belirlenmiş kişiler, başvuru bedelini geri aldıklarında hak sahipliği haklarını kaybediyorlar. Daha önceki "İlk Evim" veya "Arsa Projesi" kapsamında asil ya da yedek olarak hak kazanan vatandaşlar, kendileri veya eşleri adına 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuramıyor. Ancak dileyen hak sahipleri, önceki başvurularını iptal ederek yeni projeye katılabiliyor.

e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların iptali, sistemsel işlemler doğrultusunda otomatik gerçekleşiyor. Başvuru bedeli yatırılmadığında veya yatırılıp daha sonra geri alındığında sistem başvuruyu geçersiz hale getiriyor. Başvuru sahibinin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan, ödeme durumu dikkate alınarak başvuru iptali sağlanıyor.

Bir hanede yalnızca bir kişi adına başvuru yapılabiliyor. Kişinin kendisi ve eşi adına birden fazla başvuru yapılması halinde, ikinci başvuru sistem tarafından iptal ediliyor. Böyle bir durumda eşlerden birinin başvurusu geçerli kabul edilirken, diğerinin başvurusu sehven yapılmış sayılarak hükümsüz hale getiriliyor.

e-Devlet üzerinden yapılan TOKİ başvurularında, banka tarafından başvuru sahibine SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Bu SMS'te başvuru sahibi adına açılan banka hesabına dair bilgiler yer alıyor. Vatandaşların bu hesaba belirlenen süre içerisinde EFT, havale veya ATM aracılığıyla başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Ödemenin yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılıyor ve sistem tarafından otomatik iptal ediliyor.

Banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurularda ise vatandaşlar başvuru ücretini doğrudan şubede ödeyebiliyor. Yetkili bankalar Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası olarak belirlenmiş durumda. e-Devlet üzerinden başvuru yapan kişilerin ödemelerini zamanında gerçekleştirmemesi durumunda, başvuru süreci tamamlanmamış kabul edilerek iptal işlemi uygulanıyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
