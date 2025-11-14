TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ son başvuru tarihi, son gün ne zaman?

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Yüzyılın Konut Projesi kapsamında sosyal konut başvuruları hem e-Devlet hem de yetkili banka şubeleri üzerinden yürütülüyor. Başvuru süreci, belirlenen koşullara uygun vatandaşların projeden faydalanmasına olanak tanıyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık'ta sona erecek. Yetkili banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. Başvuruların ilk günlerinde sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son rakamına göre işlem alınırken, 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlar kimlik sınırlaması olmadan başvuru yapabilecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri bedel alınmadan yalnızca banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuru aşamasında vatandaşların, TOKİ sistemine düşen taleplerinin değerlendirilmesinin ardından bankalar tarafından hesap açılacak. Hesap numarasının SMS olarak iletilmesinden sonra 5 bin TL'lik başvuru bedelinin belirlenen süre içinde hesaba yatırılması gerekiyor. Ücretin yatırılmaması durumunda başvuru iptal edilecek. Vatandaşlar başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden yer alan "Başvuru Listesi" ekranından takip edebilecek.

TOKİ'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Proje kapsamında 18 yaşını doldurmuş ve son 10 yıldır T.C. vatandaşı olan kişiler başvuru yapabiliyor. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise en fazla 127 bin TL olma şartı aranıyor. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf tutuluyor. Başvuru yapılacak il, ilçe veya beldede adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet etme zorunluluğu bulunuyor. Emekliler ve deprem bölgesindeki illerde ikamet veya nüfus kaydı şartı yeterli kabul ediliyor. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri için ise proje ilinde en az 3 yıl ikamet etme koşulu aranıyor.

Başvuru sahiplerinin kendileri, eşleri ve çocukları adına tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması ve TOKİ ile daha önce yapılmış bir sözleşmenin olmaması gerekiyor. Hisseli tapularda ise gayrimenkul değerinin 1 milyon TL'yi geçmemesi şartı bulunuyor. Hak sahipliği kontenjanlarında şehit aileleri ve gaziler için yüzde 5, engelliler için yüzde 5, emekliler için yüzde 20, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, gençler için yüzde 20 oranında pay ayrılıyor.

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ

e-Devlet başvuruları için son gün 18 Aralık olarak açıklandı. Banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık tarihinde tamamlanacak. Kampanyanın ilk 5 gününde e-Devlet üzerinden kimlik numarasının son rakamına göre başvuru alınırken, 15 Kasım'dan itibaren tüm vatandaşlar sınırsız şekilde başvuru yapabilecek. TCKN sınırlaması banka şubesi başvurularında uygulanmayacak. Proje kapsamında başvuru sürecinin tamamlanması için TOKİ tarafından açılan hesaplara 5 bin TL başvuru ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması zorunlu olacak.

Projede satışa sunulan konutlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleri bulunuyor. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa çıkıyor. İstanbul'da ise fiyatlar konut tipine göre 1 milyon 950 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında değişiyor. Taksit tutarları da il ve konut tipine göre farklılık gösteriyor.