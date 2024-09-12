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TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde, depremden zarar gören Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ, Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle hak sahiplerine yönelik konut kura çekimini duyurdu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle hak sahiplerine yönelik konut kura çekimi yapıldı. Hatay'daki 6.983 afet konutu ve 536 kırsal afet konutunun toplam 7.519 konut için gerçekleştirilecek. Bu kura çekimi, depremin ardından konut sahibi olma hakkı kazanan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Peki, TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi, 12 Eylül'de saat 11:00'de yapılacaktır. Kura çekimi, AFAD Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır.

TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi!

TOKİ DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımı tamamlanan 24 bin 812 afet konutun teslimi için tören düzenlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde, depremden zarar gören Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi!

TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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