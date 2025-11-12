TOKİ 5 bin ne zaman yatacak, para yatırma açıklamaya ne yazılır?

TOKİ 5 bin ne zaman yatacak? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi için başvurular başladı. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında, uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme imkanlarıyla 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek.

TOKİ 5 BİN NE ZAMAN YATACAK?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvurular 10 Kasım itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuru sürecinde vatandaşların kimlik numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. 10 Kasım'da sonu "0" olanlar, 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6" ve 14 Kasım'da "8" olanlar başvuru yapabiliyor. Bu aşamalı sistemin ardından 15 Kasım'dan itibaren tüm vatandaşlara başvuru hakkı açılacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'a kadar, banka şubeleri üzerinden ise 19 Aralık'a kadar devam edecek.

Başvuru sürecinde vatandaşların 5 bin TL başvuru bedelini yatırmaları gerekiyor. Başvurular, sadece 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve son 10 yıldır Türkiye'de ikamet eden kişiler tarafından yapılabiliyor. Ayrıca başvuru sahibinin, eşi ya da çocukları adına tapuda kayıtlı konutu bulunmamalı. İstanbul için hane halkı net gelirinin 145 bin lirayı, diğer iller içinse 127 bin lirayı geçmemesi şartı aranıyor.

TOKİ PARA YATIRMA AÇIKLAMAYA NE YAZILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500.000 Sosyal Konut Projesi için "açıklama" (havale/EFT açıklama kısmı) bölümüne ne yazılması gerektiğine dair resmi bir duyuruda açık bir ifade bulunmamaktadır.

Bankada işlem yapmadan önce, ilgili şubeden ya da TOKİ'nin resmi internet sitesinden (ve/veya e-Devlet üzerinden) "açıklama kısmına yazılması gereken metin" ile ilgili bir bilgilendirme almanız faydalı olur.

Eğer bankada açıklama kısmı boş bırakılmaması isteniyorsa, genel olarak şu tip bilgiler yazılabilir:

"500 000 Sosyal Konut Projesi Başvuru Ücreti"

"TOKİ 500 000 Sosyal Konut Başvurusu – [Adınız Soyadınız]"

"TOKİ Konut Başvuru Bedeli 2025"

Açıklama kısmına kendi T.C. kimlik numaranızı ve/veya başvuru sahibinin adı-soyadı da eklemeniz işlemin takibi açısından yararlı olabilir.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile gazilerden başvuru bedeli alınmıyor. Bu gruplardaki vatandaşlar, sadece banka şubeleri üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, sistemde yer alan bilgiler kontrol edilerek vatandaşlara başvurularını takip edebilecekleri bir onay belgesi veriliyor.

TOKİ 5 BİN TL KURA ÇIKMAZSA İADE EDİLECEK Mİ?

Projeye yapılan başvuruların ardından kurada adı çıkmayan vatandaşların yatırdığı 5 bin TL başvuru bedeli iade edilecek. İadeler, kura çekimi sonrasında başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla vatandaşların hesaplarına geri yatırılacak. Böylece kurada konut sahibi olamayan vatandaşlar herhangi bir kayıp yaşamadan ücretlerini geri alabilecek.

Kura çekimleri Aralık ayında başlayacak ve il il düzenlenecek. Proje kapsamında en fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da inşa edilecek. İstanbul, toplam konut sayısının beşte birini barındıracak. Konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi başvuruları için ödemeler, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar dilerse e-Devlet üzerinden başvuru sırasında yönlendirme yapılarak bu bankalar aracılığıyla online olarak da ödeme gerçekleştirebiliyor.

Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra başvuru onaylanıyor ve vatandaş sistemden başvuru durumunu görüntüleyebiliyor. Emekliler, engelliler, gençler, şehit yakınları ve 3 çocuklu aileler için belirlenen özel kontenjanlardan yararlanmak isteyenler, bu bilgileri başvuru formunda ilgili alanlara eklemek zorunda.