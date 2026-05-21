Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Tokat'taki Almus Barajı, aşırı yağışların etkisiyle 33 yıl sonra ilk kez yüzde 100 kapasiteye ulaştı ve dün sabah saatleri itibarıyla taşmaya başladı.

22 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Taşkın riskine karşı kentte önlem amaçlı setler oluşturuldu, 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi ve risk oluşturan iki köprü daha yıkıldı. Belediye ekipleri bölgede sürekli sel uyarısı yapıyor. AFAD ve Jandarma ekipleri kent merkezinde ve çevre yerleşim yerlerinde önlemlerini artırdı.

2 KÖPRÜ YIKILDI

Devlet yetkilileri iş makineleriyle taş taşıyarak ırmak kenarına set kurdu. Vatandaşlar da bunlara ek olarak kendi önlemlerini aldı. Tokat içinden geçen nehir üzerindeki köprüler gözden geçirildi, iki köprü taşkın riskini ortadan kaldırmak için yıkıldı.

ARACINI AĞACA BAĞLADI

Tokatsondakika adlı Instagram hesabının aktardığına göre birçok kişi evlerinin, dükkanlarının önüne kum torbaları yerleştirdi. Bazı vatandaşlar araçlarını ağaçlara bağladı ve üzerlerini muşambayla kapattı. Bir vatandaş, aracını ağaca bağlarken, “Belediyemiz çalışıyor, biz de atımızı arabamızı sağlam kazığa bağlıyoruz. Kaçarsa kaçsın. ” dedi.

ALMUS BARAJI'NIN TAŞKININDA DEBİ ARTIYOR

Yeşilırmak’ın taşmasına neden olacağı ön görülen Almus barajı da tamamen dolunca geçtiğimiz günden itibaren barajın dolusavakından su tahliyesi başladı. Bölgede devam eden yağışlarla birlikte savaktan bırakılan su miktarı artmaya başladı. 3 milyon ton su kapasiteli, 21 bin hektar alana sahip barajdan tahliye edilen suyun Yeşilırmak’ta taşkına neden olabileceği tahmin ediliyor.

15 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Yeşilırmak'ta su seviyesinin ve debisinin atması sonucu ön görülen taşkın ve sel öncesi alınan tedbirleri yerinde inceledi.

AFAD Tokat İl Müdürlüğü'nde ilgili birim amirleriyle de toplantı yapan Pehlivan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada önleyici tedbirler kapsamında 15 bin kişinin güvenli bölgelere nakledildiğini söyledi. Pehlivan, bölgede bulunan barajlardaki doluluk oranının maksimum seviyelere ulaştığını hatırlatarak, "Meydana gelen taşkınlar ve barajlarda doluluk oranının maksimum seviyeye ulaşmasıyla birlikte oluşan risklere ve buna istinaden alınan tedbirlere, önlemlere, risk azaltma çalışmalarına ve ihale çalışmalarına ilişkin bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bütün afetlerde olduğu gibi burada sadece müdahale değil, müdahale çalışmalarıyla risk azaltma çalışmaları eşgüdüm içerisinde gerçekleştirildi" dedi.

Ön görülen taşkınlarla ilgili alınan tedbirlere değinen Pehlivan, "Bu sene özellikle kış mevsimi ve bahar mevsimi yağışları, yağmurları bol şekilde aldığımız bir mevsim oldu. Tabii bunun öncelikle şükrünü yaşıyoruz. Bunun öncesinde kurak aylar, yıllar yaşadık. Elbette bu nimetin birtakım yan etkileri de olabiliyor. Bize düşen elbette tedbirleri almak ve uygulamak. Tokat özelinde de bu anlamda bir yandan müdahaleyle ilgili ekipler sahada çalışırken, bir yandan da işte ÇEDAŞ Köprüsü'nde kontrolü yıkım DSİ'nin bilimsel verileri ışığında gerçekleştirilirdi. Devamında yeni sanayi sitesinde yine sıkıntı oluşturabilecek bir köprünün yıkımı gerçekleştirildi. Yine DSİ Müdürlüğümüz tarafından bütün nedir boyunca, özellikle de Turhal ilçesinde tahkimatlar gerçekleştirilirdi" diye konuştu.

Pehlivan, 15 bin kişinin güvenli bölgelere taşındığını belirterek, "Malumunuz Almus Barajı yüzde 100 doldu. Dolusavaktan su atmaya başladı. Bununla birlikte Kılıçkaya Barajı da Kelkit Vadisi'nde suyun artmasına neden odu. Dolayısıyla Tokat'ımızın hemen hemen bütün ilçelerinde bir yandan tahkimatlar, tahliyeler yapıldı, bir yandan da müdahaleler gerçekleştirildi. 4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımız güvenli bölgelere alındı. Bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, anlayış gösterdiler. Biz kamu misafirhanelerini sayın valimizin talimatlarıyla açmıştık. Orada bine yakın vatandaşımızı misafir ettik. Zarar tespiti, hasar tespitini çevrecilik ekipleri tarafından gerçekleştiriyoruz. Elektrikle ilgili yine çalışmalar, tahliye konusunda jandarmamız, trafik konusunda emniyetimiz topyekûn bir çalışma gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.