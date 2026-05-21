Haberler

Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arsenal’in 16 yaşındaki genç yıldızı Max Dowman, Premier Lig şampiyonluğu sonrası okulunda alkışlarla karşılandı. Genç futbolcu arkadaşları tarafından adeta kahraman gibi karşılandı.

  • Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde 22 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonu oldu.
  • 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Max Dowman, şampiyonluk sonrası okulunda öğrenci ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı.
  • İngiliz basını, Dowman'ın okulda 'krallar gibi' karşılandığını yazdı.

Arsenal’in genç yeteneği Max Dowman, Premier Lig şampiyonluğu sonrası okulunda unutulmaz anlar yaşadı. 16 yaşındaki futbolcu arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

ARSENAL’DE TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı. Londra ekibinin tarihi başarısı kulüpte büyük sevinç yarattı.

MAX DOWMAN GÜNDEM OLDU

Arsenal altyapısının en dikkat çeken isimlerinden biri olan 16 yaşındaki Max Dowman da şampiyonluk sonrası gündeme geldi. Genç futbolcunun okulundaki karşılanma anları büyük ilgi gördü.

OKULDA ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Şampiyonluğun ardından okuluna giden Max Dowman, öğrenciler ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı. Koridorda oluşan kalabalığın genç yıldızı adeta bir kahraman gibi karşıladığı görüldü.

“KRAL GİBİ” KARŞILAMA

Arkadaşlarının tezahüratlar yaptığı anlar dikkat çekti. İngiliz basını genç futbolcunun okulda “krallar gibi” karşılandığını yazdı. Max Dowman, Arsenal altyapısının en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Genç oyuncunun kulüpte geleceğin yıldız adayları arasında yer aldığı belirtiliyor.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU DEVAM EDİYOR

Arsenal’de gelen şampiyonluğun ardından hem taraftarlar hem altyapı oyuncuları büyük sevinç yaşamaya devam ediyor. 22 yıllık hasretin sona ermesi kulübün her kademesinde kutlanıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajı Efes Tatbikatı'ndan verdi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' sözleri sonrası MYK'yı topladı

Kılıçdaroğlu alarmı! Özel ekibini acil topladı, gözler bu saatte
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıjc2dfrmvyp:

burdan yünetmene sesleniyorum bu görüntü fake değil mi. daha önce bir boksöre ait değil. mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramda kesilecek! 'Donald Trump' adı verilen bufalo gündem oldu

Kısa sürede ünlü oldu! Onu görmeye gelen herkes aynı isme benzetiyor
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi

Polis gözaltına aldığı genç kadınla araçta ilişkiye girerken yakalandı
Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı

Otobanda korku dolu anlar: Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı

Dorukhan Büyükışık dosyasında eski emniyet müdürüne gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı, Serenay Sarıkaya için yakalama kararı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

Bir il yasta! Genç beyin cerrahı kurtarılamadı
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı

Ahu Tuğba’nın kızı, annesinden kalan mirasın büyüklüğünü açıkladı