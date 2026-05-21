Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Hatay'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak afete yol açtı. Antakya'daki heyelanda bir kişi yaşamını yitirirken Defne'de de kontrolden çıkan bir aracın dere yatağına düşmesi sonucu bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece felakette ölü sayısı 2'ye yükseldi.

  • Hatay'da sağanak nedeniyle bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı.
  • Defne'de üst geçidin çökmesiyle bir araç dere yatağına düştü, 1 kişi öldü.
  • Samandağ ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Birçok mahallede su baskınları yaşanırken, yollar çöktü, ulaşım durma noktasına geldi.

Antakya'nın Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev, yoğun yağış sonrası yola doğru çöktü. Enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü ekipler tarafından sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ÜST GEÇİT ÇÖKTÜ BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Defne'nin Subaşı Köprüsü civarında ise üst geçidin çökmesi sonucu kontrolden çıkan bir araç dere yatağına düştü, bir kişi yaşamını yitirdi.

Defne ilçesi Değirmenyolu mahallesinde mahsur kalan kişiler ise Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde de çökme meydana geldi. Trafik, köprünün sağlam kısmından veriliyor. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda ana arter de ulaşıma kapatıldı.

SAMANDAĞ'DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü kentte, Samandağ ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

Şu ana kadar yaşanan felakete ilişkin kentteki yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Kaynak: ANKA
