Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Güncelleme:
Stadyum çatısında mahsur kalan ve düşme tehlikesi yaşayan bir kedi, taraftarların açtığı bayrak sayesinde kurtarıldı. Tribünlerde yaşanan panik dolu anlar büyük dikkat çekti.

Bir stadyumda yaşanan olay kısa sürede gündem oldu. Çatıda mahsur kalan ve düşme tehlikesi yaşayan bir kedi, taraftarların müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

ÇATIDA MAHSUR KALDI

Karşılaşma sırasında stadyum çatısında dolaşan bir kedi dikkat çekti. Bir süre sonra kedinin dengesini kaybederek düşme tehlikesi yaşadığı görüldü.

TARAFTARLAR HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Tribündeki taraftarlar kediyi fark eder etmez hızlıca müdahale etti. Futbolseverler büyük bir bayrak açarak olası düşüşe karşı önlem aldı. Stadyumdaki binlerce kişi gözünü çatıda mahsur kalan kediye çevirdi. Yaşanan anlar tribünlerde kısa süreli paniğe neden oldu.

BAYRAK SAYESİNDE KURTULDU

Kedinin aşağı düşmesi sonrası taraftarların açtığı bayrak sayesinde zarar görmeden kurtulduğu öğrenildi. O anların ardından tribünlerden alkış yükseldi.

Hamza Temur
