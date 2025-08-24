Togg'a iki yeni renk eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı

Türkiye'nin gururu olan yerli elektrikli otomobil markası Togg, yeni sedan modeli T10F için hem teknolojik hem de tasarımsal güncellemelerle dikkat çekiyor. SUV modelinden sonra satışa sunulacak olan T10F için iki yeni renk tanıtıldı: Mardin ve Urla.

RENK PALETİ 8'E ULAŞTI

Yeni renk seçenekleri, Instagram hikâye gifleri arasında yerini alırken, hem estetik hem de kültürel bir bağ taşıyor. Mardin rengi, yöreye özgü badem şekerinden ilham alınarak sıcak tonlarda tasarlandı. Urla rengi ise Ege'nin yeşil doğasını yansıtıyor. Bu yenilikle birlikte Togg'un renk paleti toplamda 8 seçeneğe ulaştı.

MENZİLİ ARTIRILDI

Sedan karoserli T10F modelinde menzil de yükseltildi. İlk açıklamalarda yaklaşık 600 kilometre olacağı belirtilen menzil, WLTP standartlarına göre 623 kilometreye ulaştı. Sadece 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj olabilen araç, günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

218 BEYGİR GÜÇ

0'dan 100 kms hıza 7.2 saniyede ulaşan T10F, 218 beygirlik elektrikli motoruyla performans beklentilerini karşılıyor. Ayrıca araçta yer alan 12,3 inç gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç kontrol ekranı ile toplamda 41,3 inç dijital ekran alanı sürücülere teknolojik bir kokpit deneyimi sunuyor. Dijital kokpit, mobil internet, Wi-Fi erişim noktası gibi özelliklerle donatılan T10F, elektrikli otomobil pazarında güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

EYLÜL AYINDA YOLLARDA

Yeni renkler, artan menzil ve son teknoloji donanımlarla Togg T10F, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.