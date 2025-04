The Last of Us 2. sezon başladı mı? The Last of Us 2. sezon ne zaman çıkacak?

Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan The Last of Us dizisinin 2. sezonu, dizi tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve eleştirmenlerden tam not alan yapımın yeni sezonuna dair beklentiler her geçen gün artıyor.

Sosyal medya ve dijital platformlarda "The Last of Us 2. sezon başladı mı, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?" gibi sorular sıklıkla gündeme gelirken, izleyiciler de resmi açıklamaları ve güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, The Last of Us 2. sezon ne zaman başlayacak, başladı mı? The Last of Us 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte, diziyle ilgili tüm detaylar ve merak edilenler…

THE LAST OF US 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞLADI MI?

Dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşan ve büyük bir hayran kitlesi oluşturan The Last of Us dizisinin ikinci sezonu, uzun süredir bekleniyordu. Merakla beklenen 2. sezon, nihayet izleyiciyle buluştu.

The Last of Us 2. sezonu, 13 Nisan 2025 tarihinde HBO ve Max platformlarında yayınlanmaya başladı. Toplamda 7 bölümden oluşacağı açıklanan sezon, her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizi, ilk sezonda izleyicileri derinden etkileyen hikâyenin devamını sunarken, yeni karakterler ve sürükleyici olay örgüsüyle beklentileri yükseltiyor.

THE LAST OF US DİZİSİNİN KONUSU NE?

HBO tarafından ekranlara taşınan The Last of Us, aynı adlı popüler video oyunundan uyarlanan ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören bir post-apokaliptik dram ve hayatta kalma dizisidir.

Dizi, insanlığı etkisi altına alan ölümcül bir mantar enfeksiyonu sonrası medeniyetin çöküşünü konu alıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada, ana karakterlerden Joel, hayatta kalma mücadelesi veren sert ve deneyimli bir adamdır. Joel'in görevi, gizemli bir bağışıklığa sahip olan genç kız Ellie'yi, ülkenin bir ucuna sağ salim ulaştırmaktır. Bu zorlu yolculuk boyunca ikili; insanlık, kayıp, umut ve bağ kurma üzerine derinleşen olaylarla karşılaşır.